Quel est l'état actuel de Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) ? Mort ou vivant ? Les opinions sont partagées, et la récente déclaration ajoute encore à la confusion. Voyons les détails.

Dans une récente newsletter publiée par Axios, Sean Shoptaw, Vice-Président Senior du Gaming chez Disney, a abordé plusieurs sujets d'actualité concernant les jeux de Disney, notamment l'état des partenariats de Disney, les rumeurs d'acquisitions et la situation du remake de Star Wars Knights of the Old Republic (KOTOR)...

Star Wars Kotor, que devient le projet ?

Concernant le remake très attendu de Star Wars: Knights of the Old Republic, Shoptaw n'a pas pu dire grand-chose, si ce n'est qu'il croit toujours à la demande pour ce jeu. Des rapports contradictoires de Jason Schrier et Jeff Grubb, spécialistes des jeux vidéo, ont circulé sur l'avancement du développement. Cependant, les commentaires de Shoptaw semblent suggérer que Disney est intéressé à sortir éventuellement le remake de KOTOR. Il déclare très exactement :

Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet pour des raisons qui, je l'espère, sont évidentes, mais Star Wars KOTOR est évidemment un jeu incroyablement populaire, dont nous sommes extrêmement fiers et nous pensons qu'il y a toujours une forte demande pour celui-ci. Je vais m'en tenir là.

Pour le reste, il est surtout question de déclarations sur la politique de Disney en matière de jeu vidéo. Shoptaw a indirectement répondu aux rumeurs selon lesquelles Disney pourrait acheter un grand éditeur de jeux comme EA. Un rapport de Bloomberg suggérait que le PDG de Disney, Bob Iger, était poussé à acheter une entreprise de jeux comme EA pour avoir une plus grande présence dans le jeu vidéo. Shoptaw n'a pas directement abordé cette rumeur, mais a déclaré : "Il y a beaucoup de conversations autour de ce que 'Disney devrait faire', et beaucoup sont liées à de grandes acquisitions... Nous sommes très satisfaits de notre position stratégique actuelle et du travail que nous réalisons."

Les projets

Shoptaw a indiqué que Disney en est "juste au début" de sa stratégie de sous-traitance du développement de jeux à d'autres éditeurs et développeurs. Cette approche a déjà produit de nombreux produits acclamés, comme la série Star Wars Jedi de Respawn Entertainment. Cependant, tous les projets n'ont pas connu le succès critique et commercial, ce qui ne semble pas décourager Shoptaw. Il a souligné la difficulté du développement de jeux vidéo et a ajouté qu'il n'est pas évident pour Disney de développer ces jeux en interne.

Disney a plusieurs jeux à venir, dont Star Wars: Outlaws, prévu pour l'année prochaine. En dehors de Star Wars, il y a également le jeu Indiana Jones développé par Machine Games, et le jeu Blade récemment annoncé en développement par Arkane Lyon.