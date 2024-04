L'annonce de Star Wars KOTOR Remake sur PS5 et PC lors d'un PlayStation Showcase a fait grand bruit. Et ça peut se comprendre puisqu'encore aujourd'hui, l'original développé par BioWare (Mass Effect) est considéré comme étant cultissime. Mais assez rapidement, des rumeurs tout sauf rassurantes ont fait surface. En 2022, Jason Schreier soutenait par exemple que le titre avait été reporté indéfiniment. Depuis le studio Saber Interactive, qui travaille sur cette nouvelle version, a repris son indépendance et s'est éloigné d'Embracer Group en repartant avec le projet sous le bras. Ça semble mieux se présenter, mais il vaut mieux être prudent.

Star Wars KOTOR Remake reprend du poil de la bête

Si une partie des joueuses et joueurs s'inquiète du sort de Star Wars KOTOR Remake sur PS5 / PC, c'est qu'il y a des raisons. Déjà, cela fait très longtemps qu'on ne l'a pas revu, ce qui peut surprendre pour un « simple » remake. Ensuite, une rumeur a suggéré que KOTOR Remake était mort... mais c'était visiblement plus compliqué. En réponse à ce bruit de couloir, le journaliste Jason Schreier avait déclaré s'être entretenu avec deux membres de Saber Interactive.

« Je ne peux pas affirmer que le remake de KOTOR sortira, mais oui, deux personnes chez Saber Interactive m'ont confirmé qu'elles y travaillent encore, en dépit des récentes rumeurs suggérant le contraire » pouvait-on lire sur le compte X de l'intéressé. Plusieurs mois après cette déclaration, Matthew Karch, PDG de Saber Interactive, s'est confié au micro d'IGN. Star Wars KOTOR Remake est toujours en vie ! « Il paraît clair et évident que nous travaillons sur ce jeu. La presse a mentionné cela à plusieurs reprises. Tout ce que je peux dire, c'est que le jeu est bien vivant et que nous sommes déterminés à dépasser les attentes des consommateurs » (via IGN).

Une sortie lointaine et peut-être incertaine malgré tout

Faut-il s'attendre à une sortie prochaine ou lointaine de Star Wars KOTOR Remake sur PS5 et PC ? Avant que Saber Interactive ne redevienne indépendant, le PDG d'Embracer, Lars Wingefors n'avait pas été rassurant sur ce point. « Je pense que ce genre de jeu a besoin de plus d'amour et de respect. Sans en dire plus, je pense qu'il reste encore du temps avant sa sortie ». Peu importe l'attente du moment que le résultat est bien là ? Oui, mais encore faut-il que le projet aboutisse réellement. Lors de la discussion entre Jason Schreier et des développeurs, le journaliste avait nuancé que le fait que le jeu soit en vie et qu'il finisse par sortir était deux choses complètement différentes.