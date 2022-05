Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic est encore bien mystérieux et on ne sait strictement rien dessus depuis son annonce. On sait seulement que le jeu sera disponible sur PS5 et PC. Mais récemment, Embracer Group qui possède le studio Aspyr Media derrière le jeu a fait son rapport financier.

Des nouvelles du jeu Star Wars ?

Matthew Karch, membre du conseil d'administration de Embracer Grouper et CEO de Saber Interactive (qui participe également au développement de ce jeu Star Wars) a expliqué que le jeu est "essentiellement" refait de zéro.

"Aspyr a tout mis en œuvre pour en faire le meilleur jeu qu'ils puissent créer. Lorsque nous avons acquis Aspyr, nous savions dès le départ qu'ils auraient besoin de notre aide. Saber possède une immense expertise dans la création de ces jeux/types de produits. Nous l'avons fait sur Halo - sur plusieurs produits Halo - nous l'avons fait sur d'autres titres que nous avons remasterisés sur d'autres plateformes. Nous sommes pleinement convaincus que ce jeu Star Wars Kotor va être fantastique, mais c'est un produit massif, et les produits massifs nécessitent beaucoup d'efforts et beaucoup de temps pour être bien réalisés. Et aussi car nous parlons d'un jeu déjà vieux – très vieux – nous avons essentiellement dû refaire celui-ci à partir de zéro. Je dirais que dans les prochains mois, vous en entendrez parler davantage.

Exclu PS5

Le PDG de Sabre Interactive a également fait allusion à l' accord que Sony a conclu pour le remake , le sécurisant en tant qu'exclusivité PS5 (même si le jeu sort aussi sur PC). Bref, nul doute que beaucoup attendent ce jeu qui est consideré encore à l'heure actuelle comme le meilleur jeu Star Wars de l'histoire.