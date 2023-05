Dans la liste des jeux Star Wars les plus appréciés on retrouve bien évidemment Kotor qui doit d'ailleurs normalement avoir le droit à un remake. Sauf que...

Quoi de plus digne pour représenter l'Age d'Or des jeux Star Wars que KOTOR, alias Knights of the Old Republic. Sorti en 2003 et développé par BioWare et édité par LucasArts, ce RPG basé sur l'univers Star Wars permet de se plonger des millénaires avant les événements des films et le jeu a reçu un accueil critique tout à fait exemplaire. En fait c'est même encore à l'heure actuelle l'un des titres les plus appréciés par les fans de la saga. Il n'en fallait pas plus pour vouloir réaliser un remake pour rentabiliser une seconde fois le projet.

KOTOR : le remake en danger ?

En juillet dernier nous pouvions apprendre la terrible nouvelle, Jason Schreier nous apprenait que Star Wars KOTOR remake était retardé indéfiniment et que Aspyr avait également brusquement licencié le directeur artistique et le directeur de la conception du jeu. Les deux chefs du studio avaient même déclaré aux employés que le projet était en pause et que l'entreprise chercherait de nouveaux contrats et opportunités de développement. Hélas les récentes nouvelles ne sont pas meilleures. Loin de là...

En effet, s'exprimant sur sa chaîne YouTube, Jeff Grubb de Giant Bomb a partagé son point de vue sur le développement du remake de KOTOR lorsqu'il a été interrogé sur une éventuelle date de sortie. À la grande déception des fans, l'homme déclare qu'il ne pense pas que le jeu sortira un jour. Visiblement il n'a rien entendu sur le remake du RPG en coulisse. Fait "amusant" pendant le même podcast, quelqu'un a demandé à Grubb s'il pensait que le remake de Prince of Persia serait disponible avant KOTOR, voici la réponse du journaliste :

Je pense toujours que Prince of Persia sortira avant KOTOR, qui lui, je pense, ne sortira jamais

Un remake annulé ?

Aussi décevant que cela puisse paraître, ce n'est pas non plus une nouvelle très surprenante. Le remake était à l'origine réalisé par Aspyr Media, spécialiste des portages avant que Embracer Group ne décide de le transférer à Saber Interactive. Il était donc évident que tout ceci allait prendre un temps fou à développer avec un redémarrage complet du projet. Pour le moment il y a de grande chance de ne jamais avoir l'occasion de jouer au remake, du moins pas avant de nombreuses années.