Alors que Respawn Entertainment (Apex Legends) pourrait annoncer officiellement Star Wars Jedi Fallen Order 2 dans quelques jours, de nouvelles rumeurs arrivent. Comme souvent, c'est le journaliste Jeff Grubb de VentureBeat qui nous renseigne.

Star Wars Jedi Fallen Order 2 : un vrai jeu next-gen ?

Dans son émission Giant Bomb, Jeff Grubb s'avance sur le fait que le titre sortira uniquement sur les consoles new-gen et sur PC. Et d'après les informations qu'il a pu récolter à droite à gauche, cette suite n'arriverait pas avant 2023.

Star Wars Jedi Fallen Order 2 ne sera disponible qu'en version new-gen, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, et bien entendu PC. L'une des raisons derrière cela (ndlr : de n'avoir qu'une seule version) est que le jeu n'arrivera pas avant 2023. Clairement, ce jeu ne sera pas disponible avant 2023. Il est plus facile de délaisser ces millions de PS4 et de Xbox One quand vous êtes en 2023 et que la situation vis-à-vis des stocks est meilleure, où il sera plus facile d'obtenir des Xbox Series et des PS5. Et puis en même temps, vous en profiter pour créer quelque chose qui semble "nouveau".

Si EA fait ce choix, cela permettra à l'éditeur en effet de débarquer avec un jeu plus frais et qui ne souffrirait pas du statut de cross-gen. Et l'éditeur veut peut-être aussi se protéger d'un naufrage type Battlefield 2042, avec tout ce qu'implique le casse-tête de développer sur plusieurs plateformes de générations différentes.

On rappelle que la même rumeur a été entendue sur le nouveau Need For Speed, à savoir qu'il compte probablement se passer de la version PS4 et Xbox One.

Une annonce imminente ?

Qu'y-a-t-il dans quelques jours ? May the 4th, le jour où l'on célèbre La Guerre des Étoiles. En début d'année, Jeff Grubb avait dit que Star Wars Jedi Fallen Order 2 pourrait être annoncé en mai. Mais bon, ça nous aurions pu le dire également.

En revanche, lors de son dernier podcast, le journaliste déclare que le nom du jeu aurait un autre sous-titre. Autrement dit, le "Fallen Order" pourrait finir par sauter. Réponse dans quelques jours... ou pas !