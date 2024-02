Le secteur du jeu vidéo traverse une période très difficile. En plus des licenciements massifs chez des géants tels que Microsoft et PlayStation, ainsi que de l'abandon de projets, c'est également le cas chez EA. En effet, l'éditeur américain vient de mettre un terme à un projet très attendu par de nombreux fans : un jeu Star Wars. C'est véritablement un coup dur. Voici toutes les informations que nous avons à ce sujet pour le moment.

Un jeu Star Wars en moins

Selon Laura Miele, la présidente d'EA, Electronic Arts a récemment décidé d'annuler le développement d'un FPS Star Wars piloté par Respawn Entertainment. Ce projet, qui avait suscité de l'intérêt en raison de son orientation vers un chasseur de primes mandalorien, ne verra malheureusement pas le jour.

Cette annulation s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation plus large de l'entreprise, entraînant la suppression de 5% des postes au sein de la société ainsi qu'une diminution notable de la production de jeux basés sur des licences externes. Ce bouleversement interne marque un tournant dans la stratégie d'EA, qui s'éloigne progressivement des propriétés intellectuelles sous licence pour se concentrer sur des contenus originaux ou internes.

Historiquement, EA a manifesté un fort intérêt pour des titres majeurs sous licence, comme en témoigne son engagement passé avec des franchises telles que Star Wars Jedi Survivor et FIFA. D'ailleurs, Jedi Survivor a été un énorme succès. Cependant, récemment, l'entreprise a exprimé son intention de ne pas poursuivre le développement de Star Wars Battlefront 3, privilégiant ainsi le renforcement de sa série Battlefield. De même, EA a décidé de mettre fin à sa collaboration avec FIFA pour créer une nouvelle entité. EA Sports FC, signifiant une volonté claire de réduire sa dépendance aux licences coûteuses.

The Mandalorian, la série Star Wars événement

Un projet pourtant ambitieux qui donnait envie

Le projet Mandalorian, bien que prometteur avec plusieurs niveaux déjà élaborés et une démo jouable, a été abruptement abandonné, laissant l'équipe de développement dans l'incertitude. Les sources proches du projet ont révélé que le jeu aurait permis aux joueurs d'incarner un chasseur de primes Mandalorien, parcourant la galaxie à la recherche de cibles. Le gameplay était décrit comme étant très dynamique, récompensant les joueurs adoptant un style de jeu agressif et rapide. L'annulation d'un tel projet est une grosse perte surtout quand on connait l'aura de la série Disney+ et du personnage...