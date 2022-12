Dans le cœur de beaucoup d'entre vous, les jeux Star Wars ont quelque chose de très nostalgique. Notamment la grande époque pré-Disney avec des pépites absolues du genre Star Wars : Knights of the Old Republic ou encore Star Wars : Jedi Knight : Jedi Academy. On se souvient souvent avec émotion de notre première arrivée en jeu, surtout quand tout ceci est lié à une époque assez insouciante de la vie : l'enfance ou l'adolescence. Mais trêve de paroles, sachez qu'un gros pack de jeux SW est actuellement en promotion avec une énorme ristourne de 79%. LA promo des fêtes ?

LA promo Star Wars de fin d'année

Chez fanatical vous pouvez donc retrouver une grosse collection Star Wars avec pas moins de 14 jeux (suivre le lien) pour moins de 20 euros. Cette liste en promo comprend notamment :

Star Wars : Knights of the Old Republic

Star Wars Knights of the Old Republic II : The Sith Lords

Star Wars : Republic Commando

Star Wars : The Force Unleashed

Star Wars : The Force Unleashed II

Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast

Star Wars Jedi Knight : Dark Forces II

Star Wars Jedi Knight : Mysteries of the Sith

Star Wars : Dark Forces

Star Wars : Empire at War

Star Wars : Battlefront II (2005)

Star Wars : Starfighter

Star Wars : The Clone Wars - Republic Heroes

C'est un peu ce qui se fait de mieux en matière de jeux Star Wars même si on regrette évidemment l'absence d'un certain Star Wars : Racer qui est considéré encore par beaucoup comme étant l'un des meilleurs titres de la licence en jeu vidéo. Sinon on retrouve évidemment du très vieux avec Star Wars: Dark Forces dont on parlait d'ailleurs récemment avec la sortie d'un remaster. Et bien évidemment il y aussi la présence des deux RPG cultes KOTOR, irremplaçable dans l'esprit de nombreux fans.

Bref de quoi savourer les fêtes en se noyant dans la nostalgie à défaut de se noyer dans le Champagne.