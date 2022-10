Nous avons pu apprendre ces derniers jours des informations à propos du Star Wars Eclipse de chez Quantic Dream. Nous allons revenir dessus pour que tout le monde puisse avoir les informations en tête. En effet le podcast Sacred Symbol que l'on connait pour toujours faire fuiter des informations a eu un invité du nom Colin Moriarty qui explique avoir eu entre les mains des documents sur le contexte scénaristique du jeu Star Wars du studio français.

Ainsi ce Star Wars Eclipse aurait pour personnage principal une humanoïde du nom de Sarah, la trentaine. Cette race totalement nouvelle dans l'univers de SW est décrite comme étant à la tête d'une sorte d'empire appelé The Zaraan. Moriarty poursuit en expliquant qu'Eclipse se concentrera apparemment sur un conflit politique et le mariage de la protagoniste.

Lorsque qu'elle se mariera, leurs noces auront des implications militaires intéressantes car ils deviendront une unité dirigeante qui travaille ensemble. C'est un problème, car Sarah, une vraie fanatique croyante en la violence et la criminalité régulièrement combattue par son empire, est mariée à un personnage nommé Xendo, qui est beaucoup plus doux. Une partie du jeu semble tourner autour de ces deux personnages et de leur relation.