En aout 2022 nous pouvions apprendre que Quantic Dream (Star Wars Eclipse, Detroit : Become Human) allait passer sous pavillon chinois via un rachat de l'entreprise française par l'éditeur NetEase. À l'époque le géant chinois avait déclaré :

NetEase tiendra sa promesse d'aider Quantic Dream à réaliser son plein potentiel. En combinant la créativité sauvage et l'orientation narrative exceptionnelle de Quantic avec les puissantes installations, ressources et capacités d'exécution de NetEase, nous pensons qu'il existe des possibilités infinies qui redéfinissent l'expérience de divertissement interactif que nous offrons aux joueurs du monde entier.

Malgré tout, nous n'avions aucune idée de la somme en jeu pour un tel rachat même si on pouvait se douter que c'était assez lucratif pour l'éditeur.

Le jackpot pour NetEase, avec Star Wars Eclipse en jeu

Star Wars Eclipse, le jeu dont on ne sait "rien"

D'après l'initié et toujours très bien informé Tom Henderson, des sources ont révélé que NetEase avait racheté Quantic Dream pour environ 100 millions d'euros. Le calcul était en fait assez simple, plusieurs sources ont divulgué en privé le montant du paiement qu'elles ont reçu à la suite de l'acquisition complète (qui se situait entre 50 000 et 100 000 euros). Avec le calcul, sur la base de leur propre pourcentage, on arrive au chiffre de 100 millions d'euros pour celui de la société dans son intégralité.

En outre, toujours selon Henderson et ses sources, David Cage, le fondateur et PDG, détenait une participation de 51 % dans Quantic Dream avec des membres de sa famille, ce qui signifie que son paiement était probablement de l'ordre de 50 millions d'euros. Une coquette somme pour Cage.

À contrario, 100 millions d'euros semble être peu si l'on prend en considération le développement d'un jeu Star Wars AAA. NetEase vient t-il de réaliser un merveilleux coup financier ? Malgré les difficulté en interne pour le développement de Star Wars Eclipse (notamment à cause du moteur graphique), on peut sans trop se mouiller imaginer qu'une telle licence puisse permettre de payer une partie du rachat grâce aux recettes.

Evidemment pour le moment, ce n'est pas une information officielle même si Henderson se trompe rarement. En prenant en considération cette information, que pensez-vous d'une telle somme pour un rachat de cette ampleur ?