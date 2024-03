Star Wars: Battlefront Classic Collection est officiellement disponible, mais malheureusement, rien ne s'est déroulé comme prévu, et le studio Aspyr a dû réagir rapidement pour apaiser la communauté.

Cette semaine a vu la sortie de la Star Wars: Battlefront Classic Collection, mais le lancement ne s'est pas déroulé comme prévu en raison de divers problèmes en ligne. De plus, le jeu souffre également d'un manque flagrant de contenu et de nombreux bugs qui viennent gâcher l'expérience de jeu de nombreux joueurs. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres auprès des utilisateurs, forçant ainsi le studio Aspyr à communiquer officiellement sur le sujet.

Aspyr communique sur Star Wars Battlefront

Le développeur Aspyr a communiqué via ses forums officiels que la structure réseau du jeu a subi des "erreurs critiques", impactant considérablement l'expérience en ligne des joueurs. Les problèmes rencontrés incluent une latence (ping) très élevée, des erreurs de matchmaking, des plantages fréquents et des serveurs qui ne s'affichent pas dans la liste de navigation.

Depuis ces incidents, l'équipe d'Aspyr s'attelle visiblement à résoudre ces soucis, s'engageant à travailler sans relâche pour améliorer la stabilité du réseau et prévenir d'éventuelles pannes futures. Ils remercient la communauté de Battlefront pour son soutien et ses retours depuis la sortie de la collection.

Aspyr encourage vivement les joueurs à continuer de signaler tout bug, erreur ou comportement inattendu via leur formulaire de demande de support. En résumé, malgré un démarrage difficile, Aspyr semble déterminé à rectifier le tir pour assurer aux fans de Star Wars une expérience de jeu à la hauteur de leurs attentes. C'est tout à fait louable mais est ce que ça sera suffisant pour

De notre côté, nous avons abordé ce sujet dans notre article. Il est très clair que le jeu ne répond pas aux attentes. Le titre s'adresse surtout aux joueurs consoles. En effet, si vous possédez déjà un PC, il est préférable de récupérer le jeu sur GOG, où il est disponible à un prix plus abordable.