Aspyr a récemment annoncé, via un nouveau trailer, la sortie du jeu culte Star Wars Bounty Hunter sur toutes les plateformes le 1er août 2024. Ce jeu, initialement lancé en 2002 pour PlayStation 2 et Gamecube, sera disponible sur PC via Steam, Nintendo Switch, Xbox, et PlayStation, y compris les consoles de nouvelle génération. Une aubaine !

Star Wars repropose ce jeu culte

Les fans impatients peuvent déjà précommander le jeu, bénéficiant ainsi d'une réduction de 10 %. Cette initiative vise à attirer les anciens fans du jeu ainsi que de nouveaux joueurs, en leur offrant un petit avantage financier pour leur fidélité et leur enthousiasme. Selon le blog PlayStation, cette nouvelle version de Star Wars: Bounty Hunter sera améliorée avec des graphismes remaniés et des fonctionnalités spécifiques pour la PS5, comme les déclencheurs adaptatifs intégrés. Ces améliorations visent à offrir une expérience de jeu plus immersive et moderne tout en restant fidèle à l'esprit original du jeu.

Toutefois, cette annonce n'est pas sans rappeler les préoccupations passées concernant Aspyr. En effet, la collection Star Wars Battlefront Classic, également lancée par Aspyr, avait reçu des critiques majoritairement négatives sur Steam. En raison de bugs et de problèmes de serveur. Malgré une mise à jour rapide, les problèmes de serveur n'ont pas été entièrement résolus. Ce qui a laissé un sentiment d'insatisfaction parmi les joueurs.

Aspyr a depuis reconnu les erreurs critiques liées à leur infrastructure réseau lors de la sortie de la collection Battlefront. Les joueurs espèrent que ces leçons seront appliquées à la sortie de Star Wars: Bounty Hunter pour éviter les mêmes erreurs.