Ça y est, le Nintendo Direct du 21 février est passé, et on a pu faire le plein d'annonces. Au menu, on a eu droit des exclu Xbox qui arrivent sur Switch ou au remake de Monster Hunter Stories. Mais contre toute attente, la franchise Star Wars en a profité pour faire une apparition marquée dans la liste des jeux présentés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux jeux cultes issus de la licence qui ne vont pas tarder à revenir. Si vous ne les avez pas encore faits, ce sera le moment parfait pour les découvrir.

Deux jeux Star Wars sont bientôt de retour, ils sont cultes

On est donc heureux de vous présenter la Star Wars : Battlefront Classic Collection. Une compilation regroupant les deux premiers opus de la franchise démarrée en 2004. C'est un magnifique cadeau qui vous vient directement d'Aspyr. D'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence que ce soit ce studio aux commandes du projet. Pour cause, c'est à lui qu'on doit le remaster de Tomb Raider I-III. Mais alors, qu'est-ce qui nous attend ici ? A-t-on également affaire à une refonte ? Eh bien, pas vraiment, même s'il y a quelques surprises au rendez-vous.

Il s'agit d'une collection qui veut simplement nous invite à découvrir ces deux Star Wars : Battlefront sur les supports modernes. Elle arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch le 14 mars prochain. L'attente sera donc de courte durée. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveautés au rendez-vous. Par exemple, pour le premier jeu, il comprend une carte bonus : le palais de Jabba. Sa suite, elle, en comprendra davantage, 4 pour être précis. Elle aura même des héros supplémentaires avec Asajj Ventress et Kit Fisto.

Dans Star Wars : Battlefront, il faut se préparer à des batailles de grande envergure où rien n'est joué jusqu'au dernier moment. En ligne, un serveur pourra accueillir jusqu'à 64 joueurs. Vous pouvez incarner un Wookie, un Droïde, et conduire des véhicules divers et variés. Tous les moyens sont bons pour remporter la victoire, et ça n'a jamais été aussi vrai qu'ici. En outre, le mode « Hero Assault » est inclus de base dans les jeux (comme les DLC), et cette fois, il s'étend à d'autres planètes : l'Etoile de la Mort, Kashyyyk, Kamino et Naboo.