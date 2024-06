Depuis son lancement en mars, la collection Star Wars: Battlefront Classic a connu un parcours semé d'embûches avec plusieurs bugs et problèmes techniques. Cependant, les développeurs d'Aspyr ont travaillé d'arrache-pied pour améliorer l'expérience de jeu à travers diverses mises à jour. La dernière en date, la mise à jour 3, apporte son lot de corrections et d'améliorations.

Star Wars Battlefront Classic Collection s'améliore

La mise à jour 3 se concentre principalement sur la stabilité et la performance du jeu. Parmi les améliorations notables, on trouve une meilleure stabilité des serveurs. Une correction des plantages aléatoires et plusieurs ajustements des éléments graphiques et de l'interface utilisateur. Par exemple, un problème de son fort et inattendu pendant les matchs a été résolu. Tout comme divers bugs affectant l'affichage et les menus.

Pour les joueurs sur Nintendo Switch, la mise à jour apporte des corrections importantes concernant les sauvegardes en mode écran partagé et la fonctionnalité de vibration avec la manette Pro filaire. Ces ajustements visent à améliorer l'expérience de jeu spécifique à cette plateforme. En tenant compte des retours des joueurs depuis le lancement.

La mise à jour aborde également des problèmes spécifiques aux différents modes de jeu de la série Battlefront. Dans Battlefront 1, des corrections ont été apportées à la sensibilité des contrôles et au déploiement des unités sur certaines cartes. Pour Battlefront 2, des améliorations incluent la correction de l'affichage des statistiques de carrière. La résolution de problèmes où des unités devenaient invisibles après être montées dans des véhicules, et la correction de diverses anomalies graphiques.

Une mise à jour nécéssaire

Cette mise à jour démontre l'engagement des développeurs à offrir une expérience de jeu plus fluide et immersive. Les correctifs apportés reflètent une écoute attentive de la communauté des joueurs, cherchant à répondre aux attentes et à améliorer continuellement le produit. Cela souligne également l'importance des retours des utilisateurs dans le développement continu des jeux vidéo modernes.