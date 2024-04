La Star Wars Battlefront Classic Collection, qui était censée offrir une seconde vie au jeu, est en train de lui offrir une seconde mort. Et c'est vraiment très triste, surtout quand on est fan.

Un mois après son lancement, la collection remasterisée de Star Wars Battlefront, qui regroupe les célèbres jeux de tir à la première personne Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront 2 originellement développés par Pandemic Studios en 2004 et 2005, connaît un début extrêmement difficile. Initialement attendue avec impatience par la communauté des joueurs, cette réédition semblait prometteuse en théorie, envisagée comme une mise à jour moderne de classiques très appréciés. Sauf que... c'est la catastrophe.

Star Wars Battlefront Collection fait un bide

Peu après sa sortie, il est devenu évident que le remaster de Star Wars BF n'a pas su convaincre ni répondre aux attentes des joueurs. La plateforme Steam affiche actuellement que seulement 20% des 6672 avis sont positifs. Attribuant ainsi au jeu une évaluation majoritairement négative. Les principales critiques pointent du doigt des problèmes techniques qui rendent l'accès et le déroulement des parties multijoueurs particulièrement laborieux. Bien plus qu'ils ne devraient l'être. Surtout avec le dernier patch.

De plus, le prix de la collection, fixé à 34 euros a été jugé excessif par une large part de la communauté, compte tenu de l'âge des jeux originaux. Ces facteurs combinés ont mené à une baisse rapide et significative du nombre de joueurs actifs. À l'heure actuelle, on ne compte que 48 joueurs actifs sur Steam. Avec un pic hebdomadaire ne dépassant pas 111 joueurs. Pour un jeu essentiellement multijoueur, ces chiffres sont particulièrement bas et ne présagent rien de bon pour l'avenir du titre, surtout pour ceux qui cherchent à rejoindre des parties en ligne.

Face à cette situation, les joueurs en quête d'alternatives peuvent se tourner vers d'autres jeux de la franchise Star Wars. Ou explorer d'autres jeux multijoueurs qui bénéficient de meilleures critiques et d'une communauté de joueurs plus active. Sinon, la version GOG du jeu d'origine semble rencontre un beau succès.

Cette version remasterisée de Star Wars Battlefront illustre une fois de plus les défis auxquels sont confrontés les développeurs. Qui tentent de revitaliser et de moderniser des classiques du jeu vidéo. Sans une attention suffisante aux détails techniques et une politique de prix adaptée, même les titres les plus prometteurs peuvent rapidement décevoir leur public.