La Star Wars: Battlefront Classic Collection, très attendue par la communauté des fans, connaît un démarrage des plus chaotiques. Aspyr, la société responsable de cette compilation, fait face à une vague de critiques en raison de nombreux problèmes de serveurs, de bugs et d'autres désagréments. Très clairement, rien ne s'est déroulé comme prévu et c'est bien dommage. Et cela sans compter les problèmes liés au contenu lui-même.

Star Wars Battlefront Classic Collection et la catastrophe

Le lancement de la Star Wars: Battlefront Classic Collection ne s'est pas déroulé comme prévu. Entraînant une vague de critiques négatives de la part des joueurs. Cette collection, qui compile les titres originaux de Star Wars: Battlefront de Pandemic Studios, était très attendue par la communauté des fans désireux de redécouvrir ces jeux sur les appareils modernes.

Malheureusement, dès sa sortie, la collection a reçu une pléiade d'avis majoritairement négatifs sur Steam. Principalement dus à des problèmes de lag sévères et à des sessions qui plantaient, rendant les modes multijoueur pour 64 joueurs pratiquement inutilisables. La situation initiale a vu seulement trois serveurs disponibles pour accueillir les 10 000 joueurs qui tentaient de jouer le soir du lancement, créant un chaos indescriptible et une capacité d'accueil largement insuffisante par rapport aux normes actuelles du jeu en ligne. Heureusement, la réponse d'Aspyr ne s'est pas faite attendre. Plus de serveurs ont été ajoutés dans l'heure qui a suivi le lancement, apportant une certaine amélioration à la situation.

Ce n'est pas la première fois qu'un titre multijoueur connaît de tels problèmes de capacité. Récemment, Helldivers 2 a également souffert d'un manque de serveurs pour les joueurs sur Steam. Bien que la situation ait finalement été résolue par les développeurs. Il est important de noter que les modes solo de la Star Wars: Battlefront Classic Collection restent indemnes des problèmes de serveur. Et offrent encore des moments iconiques des sagas. Hélas, les bugs persistent et le contenu en lui-même reste très onéreux pour le très faible taux de nouveautés. Nous abordons cette question plus en détail dans notre article.