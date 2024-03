Parmi les jeux Star Wars les plus emblématiques, on peut bien évidemment citer Star Wars Battlefront. Et justement, la Classic Collection sera disponible dans quelques jours sur PC via Steam, PS, Xbox Series (et le reste des plateformes). L'occasion de replonger dans le passé. Pour le meilleur ou pour le pire ? C’est ce que l’on a justement tenté de déterminer même si tout ne s’est pas passé comme prévu.

La Star Wars Battlefront Classic Collection est un ensemble regroupant les jeux légendaires de la franchise qui ont marqué les premières années de la série, désormais dotée de l'aura que l'on connaît. À première vue, cette collection semble être spécialement conçue pour les fans de Star Wars et les amateurs de jeux rétro qui souhaitent revivre ou découvrir les origines de cette série emblématique. Cependant, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un remaster, comme certains auraient pu le penser, mais simplement d'une compilation avec quelques bonus. Et encore...

Une collection de jeux cultes Star Wars Battlefront

Les jeux inclus dans cette collection sont principalement les deux premiers titres de la série, Star Wars Battlefront (2004) et Star Wars Battlefront 2 (2005), développés à l'origine par Pandemic Studios. Ces jeux ont été acclamés à l’époque pour leur capacité à immerger les joueurs dans les batailles épiques de l'univers Star Wars, en leur permettant de prendre part à des affrontements terrestres et aériens sur différentes planètes issues de la saga.

À première vue, cette nouvelle version ne semble pas exceptionnelle pour ceux qui ont déjà exploré le jeu sous toutes ses coutures. Surtout que le développeur Aspyr annonce des contenus « bonus » sur la page Steam, qui incluent notamment une carte multijoueur pour le premier épisode et quatre pour le second. Cependant, on réalise rapidement que ces « bonus » sont en fait des éléments déjà accessibles par le passé grâce à des mises à jour pour les versions Xbox et PC, ou des exclusivités de la version Xbox. Par exemple, parmi les deux personnages annoncés comme bonus, Asajj Ventress était une exclusivité de la version pour Microsoft, tandis que Kit Fisto, un Jedi finalement peu marquant, était disponible sur PC. Vous commencez à comprendre où est le problème ?

Rien de neuf sous le soleil ?

En définitive, l'appellation « bonus » peut être trompeuse, laissant penser à du contenu inédit, alors que ce n'est pas le cas. Soyez donc vigilants pour éviter toute déception. Le jeu ne propose rien de neuf par rapport à celui d’origine en termes de contenus, si ce n’est qu’il propose l’intégralité des ajouts au fil du temps. Pas de quoi se relever la nuit, on vous l’accorde.

En plus de cela, pour les détenteurs de la version GOG, déjà équipée de fonctionnalités multijoueur et de modding, cette collection apparaît comme étant purement accessoire. Mais alors, qui constitue le public cible ? En réalité, elle ne procure un avantage qu'aux joueurs sur consoles ou à ceux qui ne possèdent pas la version GOG, leur offrant ainsi la possibilité de profiter de grands classiques sur des plateformes actuelles telles que la PS5, la Xbox Series et Steam. Pour les autres, son intérêt demeure très limité. Sur PC, même en tenant compte des «bonus» et de la présence du contenu du DLC Hero Assault, il est difficile de justifier le coût supplémentaire, d'autant plus que les deux jeux sont disponibles à un prix inférieur sur GOG. En fin de compte, seuls les joueurs sur consoles pourraient y trouver leur compte, car cela leur permettrait de revivre leurs souvenirs et de participer à des batailles de grande ampleur avec 64 joueurs au cœur des lieux les plus emblématiques de la saga Star Wars...

Quant au jeu lui-même, n'étant pas encore officiellement disponible et les serveurs étant aussi vides que le désert de Tatooine, il nous est pour le moment bien difficile de juger de la qualité du multijoueur. Nous attendons donc un peu avant de vous donner notre avis définitif sur la question à travers un test plus complet.