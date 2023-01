Que diriez-vous de pouvoir piloter l'USS Enterprise ? Le vaisseau spatial le plus culte de la saga Star Trek ? 289 mètres de longueur, un armement avec 2 tubes lance-torpille, 20 torpilles à photons et 2 batteries de 4 phaseurs lourds. Bref, un monstre d'acier pour laminer de la vermine vulcain.

Star Trek dans No Man's Sky

Plus précisément il s'agit de l'ajout de l'USS Enterprise de Star Trek au sein du jeu No Man's Sky au sein d'une création de joueur qu'un utilisateur Reddit a dévoilé via ce fil. Il y montre un certain nombre d'images qui permettent d'admirer une reconstitution assez spectaculaire de l'USS Enterprise. Dans les commentaires, le créateur poursuit en disant qu'ils l'ont construit en 3000 pièces "exactement", mais qu'ils ont dû laisser l'intérieur vide. Ils ont également gentiment fourni les coordonnées du navire à quiconque décide de le découvrir. Les joueurs peuvent trouver cette création de l'Enterprise dans Euclid à +39,64, -75,01 (les coordonnées).

L' USS Enterprise de ST est sans doute l'un des vaisseaux spatiaux les plus populaires de la pop culture (en dehors de Star Wars). Il a notamment été commandé par des capitaines très populaires comme Kirk et Picard. Cette apparition dans No Man's Sky aura de quoi faire patienter en attendant un certain Star Trek : Resurgence, un jeu qui est pour le moment prévu pour avril 2023 et qui est prévu sur Xbox Series, PS5 et PC.