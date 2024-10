Squadron 42, le spin-off solo très attendu de Star Citizen, a enfin révélé une heure de gameplay, lors de l'événement CitizenCon. Ce jeu, qui plonge les joueurs dans l'univers massif de Star Citizen, se distingue par son approche plus accessible et solo, offrant une expérience plus compacte et narrative. Après des années de développement et de nombreux retards, Cloud Imperium Games a désormais annoncé une fenêtre de lancement pour 2026.

Un aperçu prolongé à la CitizenCon pour Star Citizen

L'événement annuel CitizenCon, organisé par Cloud Imperium Games, s'est déroulé du 19 au 20 octobre. Durant cette convention, les développeurs ont présenté des nouvelles, des mises à jour et, bien sûr, une heure complète de gameplay de Squadron 42. Cet aperçu tant attendu a marqué la fin du premier jour de l'événement et a offert aux fans une véritable immersion dans le monde du jeu.

Avant de plonger dans cette séquence de gameplay, Chris Roberts, PDG de Cloud Imperium Games, est monté sur scène pour répondre à une question essentielle : qu’a fait l’équipe depuis que le jeu est considéré comme "complet en termes de fonctionnalités" ? Roberts a expliqué que l'équipe se concentre désormais sur le polissage et l'optimisation pour s'assurer que le jeu respecte les standards de qualité élevés attendus, tant par l'équipe que par les joueurs.

Une histoire immersive avec un casting de stars

Pour ceux qui découvrent Squadron 42, le jeu promet une aventure solo, avec une durée de jeu estimée entre 30 et 40 heures. Vous incarnez un pilote débutant de l'UEE, embarqué dans une mission où se mêlent combats spatiaux et terrestres. L’histoire se déroulera sur un immense vaisseau de la marine, où vous interagirez avec d’autres personnages, construisant ainsi des relations qui influenceront votre progression.

L'un des points forts du jeu est sans conteste son casting impressionnant. Henry Cavill, Gillian Anderson, Mark Hamill, Gary Oldman, Andy Serkis et bien d'autres grands noms participent à l'aventure, donnant vie aux personnages dans cette odyssée interstellaire. On peut justement voir une bonne partie du casting dans la vidéo ci-dessus. Et ça donne envie.

Source : Cloud Imperium