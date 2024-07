Cloud Imperium Games invite en effet en ce moment tous les explorateurs spatiaux en herbe à rejoindre la vaste galaxie de Star Citizen dans le cadre d'une période d'essai gratuite. Celle-ci a été plus exactement mise en place depuis le 12 juillet afin de célébrer l'événement du Foundation Festival 2024. Il s'agit d'un programme visant à renforcer les liens avec la vaste communauté du jeu.

Les fondations de Star Citizen en essai gratuit

Deux mois après son dernier événement gratuit, Star Citizen se laisse à nouveau approcher gratuitement par des explorateurs curieux d'essayer ce mastodonte de Cloud Imperium Games. 11 après sa sortie, le MMO continue d'évoluer à son propre rythme. D'embryon d'exploration spatiale à ce qu'il est aujourd'hui, le jeu a heureusement bien changé au fil du temps. Tout cela en grande partie grâce au financement participatif de la communauté, qui est encore invitée à se rassembler dans le cadre du Foundation Festival 2024.

À ce titre, Star Citizen est jouable gratuitement jusqu'au 19 juillet. Cette offre d'essai mettra les joueuses et joueurs intéressés aux commandes 10 des nombreux vaisseaux disponibles sur le jeu. Comme l'indique Cloud Imperium Games dans son billet d'annonce sur son site officiel : « essayez quelques-uns des chemins de carrière uniques et styles de jeu qui vous attendent ». De quoi voir si l'offre en vaut la chandelle et si vous souhaitez faire plus durablement partie de ce tentaculaire projet.

Quelques récompenses pour attirer les explorateurs

Pour les nouveaux joueurs n'ayant jamais mis les pieds dans Star Citizen, des récompenses les attendent histoire de les motiver à l'essayer pendant au moins trois sessions. Chacune leur permettra d'obtenir respectivement le pistolet Gemini LH 86, le fusil P4-AR, puis un outil multifonction. Les vétérans ayant déjà essayé le jeu recevront de leur côté, encore après trois sessions, respectivement une casquette et une peinture de vaisseaux aux couleurs du Foundation Festival, puis une armure et une mitraillette d'un rouge du plus bel effet.

Voilà le message qui apparaît sur votre ordinateur de bord, si la perspective d'essayer Star Citizen vous tente. Pour l'heure, ce massif projet est encore en développement, et sa sortie en version 1.0 est encore loin d'être certaine. D'autant que Cloud Imperium Games travaille en parallèle sur Squadron 42, une version solo de son MMO. Là encore, aucune certitude quant à une date établie dans les étoiles.

Lesdites récompenses pour l'essai gratuit de Star Citizen. © Cloud Imperium Games