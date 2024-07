Star Citizen est en version alpha depuis 12 ans, mais d'après le directeur du jeu Chris Roberts, ça pourrait ne plus être le cas dans les mois à venir. Bon, on n'y est pas encore vraiment puisque l'Alpha 4.0 est la priorité, mais le développement suit son cours. À chaque version des nouveautés et fonctionnalités sont ainsi ajoutées pour tenir en haleine la communauté qui s'est investie durant ces longues années. Si vous n'avez pas encore pris votre billet pour cette odyssée spatiale, l'offre gratuite est accessible pour quelques heures encore.

Star Citizen à tester gratuitement, l'offre prend fin !

Dans le cadre du Festival de la Fondation 2024, un événement organisé pour souder les membres de la communauté, Star Citizen est gratuit. Il n'est cependant pas question de le garder à vie, mais simplement de l'essayer pour une durée déterminée. En l'occurrence, cet essai a débuté le 12 juillet dernier et se termine dans quelques heures, ce vendredi 19 juillet 2024. « Du 12 au 19 juillet 2024, jouez gratuitement à Star Citizen et faites l'expérience de chemins de carrière et de styles de jeu uniques. Pendant le Festival de la Fondation, vous pouvez également profiter de bonus de parrainage, ainsi que de récompenses du Système de guide, parfaits pour les vétérans ou les nouvelles recrues » peut-on lire sur le site officiel Roberts Space Industries.

Vous aurez accès à tout le contenu de Star Citizen et aurez même le droit à des récompenses en fonction de votre statut. À noter que pour avoir ces avantages, il faut qu'une session de guide dure 30 minutes. Le bonus déverrouillé dépend de l'approbation de la catégorie attribuée en fin de session. Vous pouvez maintenant dépenser sans compter dans des vaisseaux hors de prix, la base.

Des cadeaux bonus pour le Festival de la Fondation 2024

Récompenses pour les nouveaux joueurs de Star Citizen (recrues) Pistolet Gemini LH 86 (1 session de guide réussie) Fusil P4-AR (2 sessions de guides réussies) Outil multifonction (3 sessions de guides réussies)

Récompenses pour les vétérans de Star Citizen (formateurs) Casquette grise du Festival de la Fondation (1 session de guide réussie) Peinture pour Origin 100i du Festival de la Fondation (2 sessions de guides réussies) Armure Red Alert RRS Arden-SL et Behring P8-SC (3 sessions de guides réussies)



Peintures exclusives de vaisseau aux couleurs du Festival de la Fondation (formateurs et recrues) Basics : Anvil Arrow Remise à niveau des bases : Pièce de collection du Festival de la Fondation Véhicule de combat : Aegis Gladius Combat FPS : Anvil Valkyrie Exploitation minière : MISC Prospector Missions & Reputation : MISC Cutlass Black Commerce : Drake Caterpillar Touring : Origin 600i Touring Divers : Crusader Mercury Star Runner Ravitaillement en carburant : MISC Starferer Médical : Drake Cutlass Red Récupération : Drake Vulture Course : MISC Razor