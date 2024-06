Venu tout droit de Tchernobyl, le Xbox Games Showcase fut la bonne occasion de remettre sur le devant de la scène un certain STALKER 2 : Heart of Chernobyl via un tout nouveau trailer.

Lors du Xbox Games Showcase pendant le Summer Game Fest de ce soir, une nouvelle vidéo de gameplay pour STALKER 2 : Heart of Chornobyl a été dévoilée. Ravivant l'enthousiasme des fans pour cette suite très attendue. D'autant que le jeu est prévu pour la fin de l'année. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter pour se plonger dans la Zone.

Un autre trailer pour STALKER 2

La vidéo montre des séquences immersives de l'Exclusion Zone de Tchernobyl, où les joueurs doivent naviguer dans un environnement post-apocalyptique dangereux. Les graphismes réalistes et l'atmosphère oppressante sont au rendez-vous et de retour. Renforçant l'impression de danger omniprésent. Les joueurs peuvent s'attendre à une combinaison unique de jeu de tir à la première personne, de simulation immersive et d'horreur, fidèle à l'esprit de la série originale​.

STALKER 2: Heart of Chornobyl propose une exploration profonde et une survie intense. Les joueurs exploreront la Zone, un lieu dynamique et évolutif rempli de mutants, d'anomalies mortelles et de factions hostiles. La gestion des ressources, la stratégie et la capacité à faire face aux dangers imprévus seront cruciales pour survivre. Chaque incursion dans la Zone promet des défis uniques et des découvertes. Le jeu intègre une histoire immersive, promettant une trame narrative complexe et des personnages riches. Les décisions des joueurs auront un impact direct sur le déroulement de l'histoire, offrant une expérience personnalisée et engageante.

Sur le plan technique, STALKER 2 est optimisé pour les consoles Xbox Series X/S. Les joueurs bénéficieront de résolutions 4K, de ray tracing et de temps de chargement réduits, améliorant ainsi l'immersion et la fluidité du jeu. Ces avancées technologiques permettent de créer des environnements plus réalistes et détaillés, augmentant l'intensité de l'expérience de jeu​.

De votre côté, que pensez-vous de ce tout nouveau trailer ? Plutôt hypé ou franchement déçu ?