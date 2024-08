Pour se faire pardonner d'un énième report de STALKER 2, GSC Game World nous avait promis une énorme vidéo de gameplay. Et autant dire que le studio ukrainien nous régale.

Attendu aux dernières nouvelles le 20 novembre sur PC, Xbox Series et le Game Pass suite à un nouveau report, STALKER 2 Heart of Chornobyl fait contre mauvaise fortune bon cœur en se montrant à nouveau dans une généreuse vidéo de gameplay d'une trentaine de minutes. Et celle-ci donne clairement envie de s'abandonner aux dangers de la Zone.

STALKER 2 nous irradie d'une vidéo de gameplay alléchante

Estimant avoir besoin de plus de temps pour purifier la Zone de terribles anomalies (autrement appelées bugs), GSC Game World nous prépare donc quelque chose de spécial avec STALKER 2, et veut faire les choses dans les règles de l'art. C'est en tout cas ce que l'on peut constater avec cette nouvelle vidéo de gameplay tout fraîchement publiée. Une fois encore, cette vision cauchemardesque et postapocalyptique de la Zone nous décroche la mâchoire, grâce aux impressionnantes capacités de l'Unreal Engine 5.

Le vaste monde ouvert (64 km, tout de même !) de STALKER 2 se présente sous ses plus beaux atours irradiés, tant de jour que de nuit, pour mieux nous martyriser avec ses nombreux dangers. Outre des êtres humains belliqueux, nous aurons en effet maille à partir avec de terrifiants mutants et des anomalies terriblement mortelles. Tout cela avec une dose d'immersion, rendant nos pérégrinations encore plus délicieusement stressantes, une petite blessure pouvant avoir de terribles répercussions. La formule qui a rendu la franchise de GSC Game World célèbre semble donc intacte, et en meilleure forme que jamais.

Alors que STALKER 2 était déjà l'un des jeux les plus attendus de l'année, voilà que cette vidéo partagée par le studio ukrainien vient clairement enfoncer le clou. Vivement donc le 20 novembre prochain, compteur Geiger, boîte de boulons et Kalachnikov en main sur PC, Xbox Series et Game Pass !

Source : GSC Game World sur YouTube