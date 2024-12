Si le jeu STALKER 2 est enfin disponible sur PC et Xbox Series, les joueurs PS5, eux, sont très impatients. Hélas, pour le moment, c’est tout de même la douche froide. Explications.

Les fans de STALKER l’attendaient depuis des années, et STALKER 2 est enfin disponible. Sorti en exclusivité sur Xbox Series X/S et PC, ce jeu plonge les joueurs dans une atmosphère unique mêlant survie, horreur et exploration. Mais une question reste sur toutes les lèvres : le jeu arrivera-t-il un jour sur PlayStation 5 ? Pour l’instant, la réponse est claire : que sait t-on ?

Le studio se concentre sur les versions existantes de STALKER 2

Dans une récente interview accordée à Tech4Gamers, Ievgen Grygorovych, le directeur de STALKER 2 a confirmé que l’équipe de GSC Game World se concentre uniquement sur le support des versions Xbox et PC. « Nous étions entièrement focalisés sur le développement de ces versions, et nous continuons à les améliorer », a-t-il expliqué.

Une déclaration qui laisse peu de place à l’espoir pour les joueurs PlayStation, au moins à court terme. En 2021, des documents ayant fuité suggéraient que l’exclusivité Xbox pourrait être temporaire, durant seulement trois mois. Cependant, même si cette information s’avère exacte, cela ne garantit pas une sortie sur PS5 dès la fin de cette période. Rien n’a été confirmé par GSC Game World, et les fans devront se montrer patients.

Des mises à jour et du contenu en préparation

Depuis son lancement, STALKER 2 : Heart of Chornobyl a reçu plusieurs mises à jour pour corriger certains problèmes techniques signalés par les joueurs. Et ce n’est pas tout. Deux extensions sont déjà en développement. Le studio promet d’en dévoiler plus sur ces contenus additionnels dès le début de l’année 2025. Ces ajouts pourraient enrichir un jeu qui, malgré quelques défauts au lancement, a su marquer les esprits.

L’absence d’une version PS5 peut paraître frustrante pour les joueurs qui espéraient plonger eux aussi dans cet univers sombre et captivant. Mais il faut rappeler que GSC Game World met un point d’honneur à peaufiner l’expérience pour les plateformes déjà disponibles. Pour l’instant, aucune annonce concrète ne vient confirmer un portage sur PlayStation, même si l’idée n’est pas totalement écartée.

Source : Tech4Gamers