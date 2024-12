Depuis le 29 novembre, soit neuf jours après sa sortie, STALKER 2 a presque coup sur coup déjà accueilli trois patchs. Le premier, clairement le plus massif, apportait plus de 650 correctifs pour parer aux problèmes les plus urgents répertoriés dans la Zone. Le second, plus modeste, se penchait quant à lui principalement sur divers cas de « soft-lock » dans la progression de la quête principale. Qu'en est-il du troisième qui nous intéresse ici ? Voyons cela plus en détail.

Traitement régulier des anomalies dans la Zone de STALKER 2

Le troisième patch de STALKER 2 s'inscrit dans la droite lignée du précédent. Il s'agit donc d'une mise à jour relativement modeste, mais qui devrait malgré tout stabiliser encore davantage l'expérience tant sur PC que sur Xbox Series. À noter d'ailleurs qu'il pèse malgré tout son joli poids d'environ 8 Go. Comme le second patch, un gros pan de ses apports s'intéresse à la correction de bugs relatifs à des missions principales ou annexes. Sans en divulgâcher quoi que ce soit, sachez en tout cas que vous devriez être davantage en mesure de terminer les missions concernées sans trop d'encombres.

Ce nouveau patch éclair de STALKER 2 s'intéresse également à des ajustements au niveau des contrôles, mais en l'occurrence uniquement pour le combo clavier/souris. L'accélération et le lissage de la souris sont ainsi désormais désactivés par défaut, dans une tentative de réduire un éventuel input-lag. De même, la sensibilité de la caméra et de la visée à la souris est maintenant fixée par défaut respectivement à 25 et 15%. Vous pouvez bien sûr toujours ajuster tout cela comme bon vous semble.

Pour les deux plateformes, STALKER 2 reçoit encore avec ce nouveau patch des correctifs pour limiter les crashes et les problèmes de fuite mémoire. Par ailleurs, les soucis de sauvegardes supprimées après un redémarrage en force du PC ou de la console devraient être largement atténués. L'IA reçoit aussi de menus ajustements. Vous pouvez voir les changements du troisième patch du jeu plus en détail via notamment sa page Steam (mais en anglais). Le studio GSC Game World invite par ailleurs les joueurs à signaler tout rapport d'anomalie sur le Hub Support Technique du jeu, afin de les aider à cibler et corriger des problèmes spécifiques.

