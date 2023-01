Stalker 2 est un FPS très attendu, c'est le moins que l'on puisse dire. Après une bande annonce époustouflante il y a quelques jours, que vous pouvez retrouver au sein de cette news, voici venu le temps de découvrir la configuration nécessaire pour pouvoir faire tourner tout ça convenablement sur PC. Rappelez vous, pour le premier titre en 2007 il fallait déjà un véritable monstre de puissance. Rebelotte ?

Stalker 2 : une grosse configuration nécessaire ?

Il va falloir s'accrocher du coté PC pour en profiter dans de bonnes conditions. Voilà ce qu'il faut savoir :

Configuration minimale pour Stalker 2

OS Version : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 Processeur : AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K Mémoire : 8 Go

: 8 Go Carte Graphique : AMD Radeon RX 580 8Go ou NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go

: AMD Radeon RX 580 8Go ou NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go Stockage : 150 Go SSD

Configuration recommandée pour Stalker 2

OS Version: Windows 10 / Windows 11

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K Mémoire : 16 Go

: 16 Go Carte Graphique : AMD Radeon RX 5700 XT 8Go ou NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8Go ou NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11Go

: AMD Radeon RX 5700 XT 8Go ou NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8Go ou NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11Go Stockage : 150 Go SSD

Le couperet vient de tomber pour Stalker 2. Non seulement il va falloir 150 Go de stockage (ce qui est énorme) et en plus va falloir avoir au moins une RTX 2070 ou équivalent. Autant dire que c'est une grosse configuration qui ne va pas forcément être accessible pour tout le monde. Pour le processeur, dite adieux à vos vieux i5, il va falloir s'équiper d'un i7 au minumum.

Le jeu Stalker 2 est toujours attendu en 2023 sur Xbox Series et PC. Le jeu sera disponible en day one dans le Xbox Game Pass. Espérons au moins cette fois que la sortie soit moins chaotique avec moins de bugs qu'en 2007. On croise évidemment les doigts pour.

Avez-vous la configuration PC nécessaire pour le faire tourner ? Dites nous dans les commentaires.