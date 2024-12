Pour rappel, STALKER 2 avait reçu avant le week-end un premier patch d'envergure, incorporant plus de 650 correctifs, un peu plus d'une semaine avant sa sortie. Fidèle à sa promesse, GSC Game World va continuer de régulièrement mettre à jour son jeu avec des correctifs, mais aussi du nouveau contenu. Cette version 1.0.2 éclair du jeu est ainsi consacrée à ce premier objectif.

Nouvelle correction d'anomalies dans STALKER 2

Après un développement particulièrement compliqué, STALKER 2 est enfin arrivé le 20 novembre sur PC, Xbox Series et le Game Pass dans un état très solide, mais pas exempt de nombreux bugs, malgré un ultime report, la faute à un projet très ambitieux et un monde ouvert gigantesque. GSC Game World s'est donc attelé à rapidement corriger ce qui peut l'être. D'abord avec un colossal patch « Day One », puis avec une première mise à jour post-lancement. En attendant d'autres correctifs à venir, la mise à jour 1.0.2 du jeu vient encore calmer quelques anomalies dans la Zone.

Celui-ci se montre bien plus modeste que le premier patch de STALKER 2, mais pourrait être salutaire pour votre partie. Il corrige en effet des bugs dans six missions essentielles à la progression de l'histoire principale. Il se penche également sur des problèmes de crash et autres erreurs éludés par la précédente mise à jour. Pour ne pas divulgâcher l'histoire du jeu, nous vous invitons à consulter les notes de la version 1.0.2, disponibles sur sa page Steam, citée également en source ci-dessous. Sachez en tout cas que ces correctifs devraient faire en sorte que vous devriez être plus protégés de cas de « soft-lock » dans votre progression à cause d'un bug ou problème de script.

Ce n'est bien sûr que le début de l'aventure pour STALKER 2. Outre d'autres correctifs de bugs à venir, GSC Game World entend également rajouter du nouveau contenu comme des extensions et des fonctionnalités comme un mode multijoueur. Le studio ukrainien pare cependant au plus pressé, histoire de rendre la Zone aussi stable que possible avant de la garnir en nouveautés qui pourraient apporter leur lot d'anomalies.

Source : Page Steam de STALKER 2