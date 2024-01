STALKER 2 est actuellement dans sa phase finale de développement et est prévu pour être lancé au premier trimestre de 2024. Bien qu'aucune date de sortie précise n'ait été annoncée, la sortie semble être sur le bon chemin. Pour rappel, GSC Game World, le studio derrière le jeu, a dû faire face à de nombreux obstacles, notamment des cyberattaques et le conflit en Ukraine. Malgré ces défis, le studio a continué son travail sur le jeu. Entre l'attente tout à fait normale pour cette suite et les retards, on peut dire que le FPS suscite énormément d'intérêt.

STALKER 2 étale sa beauté et ses armes

Dans ce contexte, on peut découvrir une petite séries de nouveaux screenshots qui sont disponibles via la page officielle de l'Epic Games Store. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça envoie du très lourd. Outre le fait de pouvoir admirer la grande beauté du jeu, on peut apprendre quelques information sur l'arsenal. On peut notamment admirer un M14 en 308 Winchester, un Mac10 en 45 acp, un PP-91 en 9x18 makarov, et un bon vieux juxtaposé à canon scié en calibre 12/10. Histoire de pouvoir faire un gros trou dans l'adversaire.

Un fusil M14

On peut également apercevoir un peu des environnements, qui semblent toujours aussi riches, avec des chiens errants et autres créatures. On remarque également que l'environnement paraît particulièrement vaste. Nous notons que le jeu dispose désormais d'un nouveau HUD. Enfin, selon le YouTubeur antitosolV, qui suit de près l'actualité du jeu, du gameplay pourrait être diffusé « à tout moment ».

Les rumeurs ont conduit certains joueurs à penser qu'une annonce concernant STALKER 2 pourrait être faite lors du Xbox Developer Direct le 18 janvier. Cependant, Xbox n'a pas confirmé la présence du jeu lors de cet événement, ayant uniquement révélé des jeux en propre possession. Il est donc préférable de faire preuve de prudence vis-à-vis de ces informations et d'attendre patiemment des annonces officielles.