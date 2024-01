Depuis son annonce, STALKER 2 est attendu par énormément de personnes. Il faut bien admettre que le premier volet est une référence dans le genre FPS post-apocalyptique, et est même considéré par certains comme un véritable monument du jeu vidéo. Dans ces conditions, le poids sur les épaules du studio GSC Game World est particulièrement lourd. Surtout quand on connaît les difficultés que le jeu a rencontrées depuis le début de son développement. Rien n'est facile, et une décision radicale vient d'être prise.

STALKER 2 : très mauvaise nouvelle

Après plusieurs années de développement et de multiples reports, STALKER 2: Heart of Chornobyl a été une fois de plus reporté, mais cette fois avec une date de sortie ferme et finale fixée au 5 septembre 2024. Le développeur ukrainien GSC Game World s'est exprimé sur les défis rencontrés pour peaufiner son jeu sur PC et Xbox Series X et S, suite à des réactions mitigées lors de sa première présentation publique l'année dernière.

Dans une récente communication sur Twitter, GSC Game World a exprimé sa gratitude envers sa communauté pour ses retours francs, qu'ils soient élogieux ou critiques. Ces feedbacks ont mis en lumière deux aspects essentiels. Premièrement, l'âme de STALKER demeure préservée. L'ambiance, le style hardcore et l'environnement hostile continuent de définir le jeu. À ce niveau, tout reste fidèle à l'intention originale et à la vision qui ont inspiré le projet dès ses débuts. Le deuxième aspect concerne les enjeux techniques du jeu. Le studio a reconnu la nécessité d'accorder plus de temps au peaufinage, surtout après avoir identifié certaines imperfections techniques plus tôt cette année. Quand on sait à quel point le jeu semble beau. C'était nécessaire.

Bien que l'ambition initiale était de lancer le jeu au premier trimestre 2024, et malgré les efforts intenses déployés pour atteindre cet objectif, l'équipe a pris la décision de repousser la sortie pour une phase supplémentaire de finitions. GSC Game World insiste sur l'importance de cette préparation minutieuse pour assurer une expérience de jeu fluide. Et si le jeu pouvait éviter les soucis du premier épisode au lancement... C'est tout bénef.