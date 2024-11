En dépit de la meilleure volonté du monde de la part du studio ukrainien, STALKER 2 connaît malheureusement un lancement des plus compliqués. Les premiers retours de la presse et des joueurs font état de bugs en pagaille et d'importants problèmes de performance. Un sentiment que l'on partage dans notre avis avant le test final, quoique de manière plus supportable grâce à un PC particulièrement bien équipé. Quoi qu'il en soit, GSC Game World a bien conscience de la situation et entend rapidement réparer ce qui peut l'être dans la Zone.

STALKER 2 définitivement irradié par ses grandes ambitions

STALKER 2 a définitivement connu un développement compliqué. Annoncé pour la première fois il y a quatorze ans, une fermeture puis réouverture de studio et une terrible guerre entre l'Ukraine et la Russie et moult reports plus tard, il est donc enfin sorti non sans mal hier sur PC, Xbox Series et le Game Pass. De nombreux avis tant de la presse que des joueurs parlent d'un titre offrant une immersion excellente, une belle plastique, mais dans un état pour le moins calamiteux.

Bugs en tous genres, problèmes de performances et d'instabilité, STALKER 2 semble malheureusement, comme un certain Cyberpunk 2077 en son temps, avoir été écrasé par sa gestation compliquée et le poids de ses énormes ambitions. Fort d'un terrain de jeu proprement immense de 64 km², son monde ouvert ne manque hélas pas d'anomalies rendant pour certains l'expérience injouable. Son studio GSC Game World est naturellement au fait de la situation et s'est fendu d'un message qui se veut rassurant sur le compte X.com officiel de la franchise.

« Ça semble irréel que STALKER 2 soit enfin sorti, envers et contre tout. C'est un moment très important, excitant et mémorable pour nous. Il s'agit d'un projet fait avec énormément d'amour et de passion, nous en sommes incroyablement fiers. Cependant, c'est un jeu massif, d'une échelle incommensurable, mais qui manque encore malheureusement de peaufinage. Nous nous engageons à recueillir vos retours et rapidement corriger tous les problèmes qui requièrent notre attention. Cela prendra la forme de hotfixes aussi fréquents que possible, puis de mises à jour plus conséquentes pour apporter les améliorations nécessaires, et enfin du contenu gratuit. Nous partagerons une roadmap en ce sens courant décembre. C'est à la fois un retour et le début d'un nouveau voyage, et nous avons énormément de chance de voir avoir pour nous y accompagner. La Zone de STALKER 2 vous appartient. Amusez-vous bien ».

Source : STALKER OFFICIAL sur X.com