Stalker 2 est sur le point d’être enfin disponible sur Xbox et PC. Hélas, le dernier patch avant la sortie fait déjà rager beaucoup de monde. On vous explique pourquoi.

Le lancement de STALKER 2: Heart of Chornobyl approche à grands pas. Le jeu tant attendu sortira le 20 novembre sur Xbox, PC et Game Pass. Mais, à seulement un jour de sa sortie, une mise à jour gigantesque a pris tout le monde de court. Les joueurs qui avaient pris de l’avance en préchargeant le jeu se retrouvent avec un nouveau téléchargement presque aussi lourd que le fichier initial. Un vrai casse-tête pour certains.

Stalker 2 fait rager

Le préchargement de STALKER 2 a été disponible dès la semaine dernière pour les abonnés Game Pass et les joueurs ayant précommandé le jeu. Ce fichier pesait déjà 146 Go, une taille conséquente. Mais voilà qu’un patch de 139 Go vient chambouler les plans. Ce correctif rend tout simplement obsolète le téléchargement initial, obligeant les joueurs à recommencer. Et cela en fait rager certains.

Pour ceux qui ont une connexion internet lente ou limitée, c’est un coup dur. Et les critiques de jeux, qui travaillent contre la montre pour publier leurs tests, se retrouvent avec un défi de plus à gérer. Malgré ces désagréments, l’impatience autour de la sortie reste intacte.

Une belle promesse malgré tout

STALKER 2: Heart of Chornobyl promet une expérience immersive et intense. Vous incarnerez un chasseur explorant la célèbre zone d’exclusion. Cet environnement hostile regorge d’anomalies étranges, d’ennemis dangereux et d’artefacts mystérieux. Mais il ne s’agit pas juste d’un jeu de survie. Vos choix auront un impact majeur sur le déroulement de l’histoire et sur l’avenir de l’humanité. L’ambiance post-apocalyptique et les mécaniques de jeu mettent la barre haut. Les fans attendent de pied ferme cette suite, qui entend perpétuer la réputation de la franchise tout en repoussant ses limites.

Derrière ce projet ambitieux se cache une histoire forte. STALKER 2 a été développé par GSC Game World, un studio ukrainien. L’équipe a travaillé sur ce jeu en pleine invasion russe. Une situation qui a compliqué les choses, mais aussi renforcé leur détermination. Ce contexte unique a même fait l’objet d’un documentaire. Disponible dès aujourd’hui, il raconte les coulisses de la création du jeu dans ces conditions extraordinaires.

