Bourré de qualités, STALKER 2 n'a malheureusement pas échappé à de nombreux bugs et soucis techniques qui ont pu ternir l'expérience des joueurs sur PC et Xbox Series. GSC Game World avait promis de se pencher sérieusement sur la question. Cela se manifeste par l'arrivée d'un premier patch absolument massif, comprenant plus de 650 correctifs sur les deux plateformes (mais qui arrivera plus tard dans la journée sur consoles). Voyons tout cela de plus près.

Premier gros effort de stabilisation de la Zone pour STALKER 2

Après un colossal patch « Day One », GSC Game World nous revient donc avec un nouveau patch tout aussi conséquent après le lancement de STALKER 2, qui a en deux jours dépassé le million de copies vendues. Malgré des débuts aussi encourageants, l'expérience unique du titre est hélas entachée par plusieurs problèmes assez gênants, que cette mise à jour 1.0.1 s'attelle en partie à corriger. Lesdits correctifs s'intéressent principalement à l'IA, à du rééquilibrage, à des bugs bloquant la progression des quêtes, ou encore à l'optimisation.

Parmi les éléments les plus notables de ce premier patch post-lancement de STALKER 2, on retiendra principalement des comportements améliorés pour l'IA, ainsi qu'une durabilité de l'équipement augmentée, des coûts de réparation réduits ou encore des prix augmentés pour les objets vendus. Tout cela vient largement corriger deux des plus gros griefs relevés dans notre test du jeu. La difficulté dite « Facile » du jeu en profite également pour mieux correspondre à son appellation.

Celles et ceux souffrant de soucis de performance dans STALKER 2 seront également ravis d'apprendre que ce patch se penche sur de nombreux problèmes de crash ou de fuite de mémoire. Si nous ne faisons que présenter la partie la plus notable des quelques 650 correctifs appliqués, vous pouvez les retrouver dans le détail via les notes de la mise à jour 1.0.1 disponible (seulement en anglais) sur la page Steam du jeu, également citée sur le post X.com du compte S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL ci-dessous. GSC Game World précise enfin qu'il ne s'agit que du premier patch d'une longue série, celui-ci visant à corriger les problèmes les plus urgents rapportés par la communauté.

Source : Page Steam de STALKER 2