Un tout nouveau trailer de STALKER 2 a été récemment dévoilé, offrant aux fans et aux futurs joueurs un aperçu spectaculaire de ce que le jeu a à offrir. Bien que bref, ce trailer de 50 secondes est une véritable vitrine de la qualité graphique et de l'atmosphère immersive que le jeu promet de délivrer. On ne vas pas se mentir, ça donne vraiment envie. Surtout quand on est fan depuis longtemps...

STALKER 2 met une grosse baffe

Le trailer met en avant les paysages du jeu, des étendues désolées aux ruines baignées dans une lumière mystérieuse. Capturant l'essence sinistre et captivante de la Zone. Les graphismes, extrêmement détaillés et réalistes, témoignent des avancées technologiques utilisées pour développer le jeu. Chaque scène semble conçue pour immerger les joueurs dans cet univers post-apocalyptique, où chaque recoin peut receler des dangers inattendus. On notera d'ailleurs le gros gap technique dans l'animation faciale des personnages. Ça envoie ! Pour couronner le tout, on peut s'attendre à de magnifiques effets de lumière basés sur le ray tracing pour rendre l'expérience encore plus immersive. Il faut cependant espérer que cela ne soit pas trop gourmand lors de la sortie, comme ce fut le cas pour le premier épisode à l'époque.

STALKER 2, développé par GSC Game World, promet de pousser les limites du genre survival-horror, en combinant exploration, survie et une narration riche. Le tout dans un environnement toujours aussi ouvert mais... hostile. Il faut bien l'admettre, ce dernier trailer ne fait qu’attiser davantage l’impatience des fans, ainsi que celui de votre serviteur ci-présent.

Si tout se passe comme prévu, le jeu est toujours planifié pour le 5 septembre 2024. Nous savons que les développeurs ukrainiens ont rencontré des difficultés avec la guerre et le déménagement qui a suivi. Rien n'est donc vraiment sûr, et tout est encore possible. On pense à eux très fort !