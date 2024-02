On le sait, et c'est même plutôt triste, Stalker 2 est repoussé au 5 septembre 2024. Cela fait suite aux réactions mitigées suscitées par la première présentation publique du jeu l'année dernière. Le développeur ukrainien GSC Game World a aussi partagé les défis rencontrés pour peaufiner son titre sur PC et Xbox Series X/S. Avec la guerre dans le pays, le studio a dû jongler avec une grande quantité de problèmes. Pour patienter, on a quand même le droit à une surprise.

Stalker 2 régale les oreilles

Dans Stalker 2, comme dans la plupart des jeux, l'ambiance sonore, et plus particulièrement les musiques, ont une influence énorme sur l'immersion. Et dans la lignée du tout premier jeu, cela devrait également être le cas pour ce FPS de 2024. Pour vous en convaincre, une toute nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne YouTube officielle du titre, vous permettant de profiter de 4 minutes de musique.

Le studio en profite également pour faire sa promotion et précise que Stalker 2 est d'ores et déjà disponible en précommande. La version de base est au prix de 59,99 euros, la version Deluxe à 79,99 euros et l'édition Ultime à 109,99 euros. Espérons que la sortie se passe mieux que celle de STALKER: Shadow of Chernobyl. Malgré son succès et sa claque graphique à l'époque, le jeu était bourré de bugs et nécessitait un PC relativement costaud pour fonctionner, même dans des conditions moyennes. D'après ce que l'on a pu voir, Stalker 2 semble être également une claque graphique. Il faudra donc être vigilant. Ou au moins avoir les derniers pilotes graphiques à jour, que vous soyez chez Amd, Nvidia ou Intel.