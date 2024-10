Le lancement de Stalker 2 : Heart of Chornobyl approche, et les fans du jeu sont de plus en plus impatients. Prévu pour novembre 2024, ce jeu de survie et d’horreur en monde ouvert suscite beaucoup d'attention. Récemment, le studio GSC Game World a révélé des détails intéressants sur les options de difficulté du jeu. Une chose est claire : Stalker 2ne fera pas de cadeaux aux joueurs.

Un défi dès le mode "normal" pour Stalker 2

Le jeu offrira trois niveaux de difficulté. Cependant, même en mode "normal", le défi sera de taille. GSC Game World a expliqué que Stalker 2 a été pensé pour être difficile dès le départ. Ce choix vise à maintenir une tension constante et à offrir une véritable expérience de survie. Les joueurs devront faire preuve de stratégie et d'adaptation pour progresser dans cet univers dangereux.

Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, un mode de difficulté extrême est aussi disponible. Ce mode ne se contente pas de rendre les ennemis plus redoutables. Il va encore plus loin en retirant certaines informations essentielles de l’interface, comme le HUD. Cela signifie que les joueurs devront se débrouiller sans aides visuelles, rendant l’expérience encore plus immersive et réaliste. Vous devrez donc compter sur vos instincts et votre connaissance du terrain pour survivre.

La sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2 est prévue pour le 20 novembre 2024 sur Xbox Series X/S et PC. Bonne nouvelle pour les abonnés au Game Pass, car le jeu sera disponible dès sa sortie sur ce service. Avec cette nouvelle entrée dans la série, GSC Game World veut offrir une aventure qui reste fidèle à l'esprit de S.T.A.L.K.E.R. tout en introduisant des nouveautés excitantes.

Avec ses niveaux de difficulté bien pensés, S.T.A.L.K.E.R. 2 promet d’offrir une expérience de survie intense. Chaque choix comptera, et les erreurs se paieront cher. Que vous choisissiez de jouer en mode "normal" ou que vous tentiez le défi ultime, vous devrez faire face à un monde hostile et plein de dangers.

Source : GSC Game World