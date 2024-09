STALKER 2 Heart of Chornobyl aurait déjà dû être entre les mains des joueuses et joueurs Xbox Series X|S et PC. Mais le cours de l'histoire en a décidé autrement. Le développement et les équipes ont été touchés de plein fouet par la guerre en Ukraine menée par la Russie. Dans ce conflit, le studio a malheureusement perdu l'un de ses talents au front, et a été victime d'un incendie dans leurs locaux. Toutes ces choses ont fait que la sortie a été repoussée à maintes reprises, mais logiquement, il n'y aura plus de report, quitte à finaliser certains éléments plus tard.

Déjà des améliorations en vue pour STALKER 2

La dernière grosse présentation de gameplay de STALKER 2 Heart of Chornobyl a décroché la mâchoire des amateurs de post-apo. Dans ce domaine, on peut faire confiance à GSC Game World pour contenter les fans du premier épisode. La vraie déception viendra peut-être de tout l'aspect graphique et technique, même si certains s'en accommoderont sans mal. Et de toute façon, ça va évoluer même après la sortie le 20 novembre 2024. Au cours d'une interview avec Wccftech, le lead producer Slava Lukyanenka a révélé qu'il y aurait du ray-tracing dans STALKER 2 via une solution logiciel. En revanche, le ray-tracing hardware devrait intervenir plus tard.

Mais STALKER 2 nous vend déjà du rêve avec de belles promesses sur les prochaines nouveautés. Durant cet entretien, Zakhar Bocharov, responsable des relations presse, a également confirmé l'ajout d'un multijoueur après la sortie. « C'est censé être disponible avec une mise à jour après la sortie. Mais pour le moment, nous faisons en sorte que le jeu solo soit le plus abouti possible ».

Dans leur entreprise, les développeurs pourraient finir par être aidés par la communauté grâce aux mods. Une fonctionnalité que l'on retrouve dans un paquet de jeux PC, et qui sera ajoutée dans STALKER 2 Heart of Chornobyl à une date non communiquée. « La trilogie originale est déjà compatible avec Mod.io. Mais c'est un peu le Far West en ce moment sur la scène du modding et nous cherchons un moyen de structurer tout cela. Il y a des solutions comme Steamworks, Mod.io. [...] Nous voulons que ce soit disponible aussi rapidement que possible après le lancement, mais nous ne pouvons pas garantir que ce sera prêt pour la sortie ». STALKER 2 sortira le 20 novembre prochain sur Xbox Series X|S, PC et sera inclus avec le Xbox Game Pass.

Source : Wccftech.