Dire que le développement de Stalker 2 est difficile est un triste euphémisme. Depuis la terrible invasion de l’Ukraine par la Russie, les développeurs doivent faire face à l’impensable et ont même dû déménager en partie leurs locaux. Le studio GSC Game World avait d’ailleurs partagé une vidéo déchirante et quelque temps plus tard, l’un des développeurs perdait la vie sur le front ukrainien.

Comme si ça ne suffisait pas, le studio GSC est également victime de tout un tas de cyberattaques depuis près d’un an. De nombreux fichiers auraient été volés et les hackers, qui se présentent pour certains comme étant « des fans russes », menacent le studio de divulguer plusieurs dizaines de giga de données s’il refuse de changer certaines choses dans Stalker 2. Les développeurs ont fini par prendre la parole.

Ce qui a mis le feu aux poudres c’est un long message adressé à GSC Games dans lequel des « fans russe Å donne un ultimatum au studio. Si les développeurs de Stalker 2 ne cèdent pas, les hackers diffuseront alors ce qu’ils ont entre les mains. Le groupe en question critique GSC Games pour sa décision de ne vendre pas son jeu sur le territoire russe et biélorusse et de ne pas proposer de localisation russe. Le groupe de hacker estime que GSC devrait « repenser son attitude envers les joueurs de Biélorussie et de Russie ».

Dans un long communiqué, GSC confirme que plusieurs de ses employés ont été victimes de piratages, menacés et / ou intimidés. Des attaques qui ne sont pas isolées puisqu'elles durent depuis plus d’un an maintenant. Le studio n’est toutefois pas impressionné et demande à sa communauté de simplement ignorer les leaks qui pourraient potentiellement être mis en ligne d’ici peu.

Nous subissons des cyberattaques constantes depuis plus d'un an maintenant. Nous avons été confrontés à du chantage, des actes d'agression, des piratages, des tentatives de blesser des joueurs et des fans, et des efforts pour nuire au processus de développement et à la réputation de notre entreprise

Nous sommes une entreprise non ukrainienne et, comme la plupart des ukrainiens, nous avons vécu de nombreuses choses bien plus terrifiantes : des maisons détruites, des vies ruinées et la mort de nos proches, des tentatives de chantage ou d'intimidation totalement vaines. Oui, notre engagement inébranlable à soutenir notre pays reste inchangé. Nous continuerons à faire tout ce qui est possible pour soutenir l'Ukraine et cela ne changera pas à l'avenir, quelles que soient les circonstances. Malgré les tentatives de nous briser, nous restons forts et courageux. Car lorsqu'on croit en quelque chose et qu'on l'aime de tout son cœur, il faut le défendre à tout prix.

En cas de fuite, nous vous demandons de vous abstenir de regarder ou de diffuser des informations sur STALKER 2. Un matériel obsolète et en cours de développement peut donner une mauvaise image de l'idée finale que nous avons mise dans le jeu. Nous vous encourageons donc à rester patient et à attendre la sortie officielle pour la meilleure expérience possible. Nous croyons que vous allez l'adorer.