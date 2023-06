Nous sommes en août 2010. Stalker 2 : Heart of Chernobyl est annoncé pour la toute première fois. À ce moment-là, les fans du premier opus sont tout sourire. "Le jeu ne devrait pas tarder à sortir", s'enthousiasment-ils logiquement. Malheureusement, en décembre 2011, le jeu est annulé... avant que le studio ukrainien annonce, sept ans plus tard, avoir repris le développement et prévoir une sortie du titre en 2021. Depuis, Stalker 2 enchaîne les reports. GSC Game World souffre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Malgré le contexte, le studio affirme que le jeu très attendu sortira cette année. De nouveaux visuels viennent de fuiter et ils devraient rendre les fans encore plus impatients.

De magnifiques images de Stalker 2 en fuite

Les leaks de Stalker 2 publiés il y a quelques heures sur Imgur (voir ci-dessous dans la galerie en bas de page) permettent d'apprécier au mieux la qualité du travail artistique réalisé par GSC Game World. Au cours de votre aventure, le jeu devrait, comme son aîné, vous faire traverser différents biomes et varier les situations. Les jeux de lumière visibles sur ces quelques captures semblent particulièrement soignés. Impossible de savoir de quelle version du jeu viennent ces visuels, mais on imagine qu'ils sont issus de l'attaque russe dont le studio a été victime.

Pour mémoire, les développeurs sont sous le feu de tentatives de piratage ennemies depuis plus d'un an et demi qui ont conduit à la fuite d'une version de test complète de Stalker 2. « Notre équipe a identifié une vulnérabilité exploitée par un groupe de hackers russes attaquant l'entreprise depuis près d'un an et demi. Malheureusement, ils ont pu accéder et comprendre certaines de nos informations divulguées destinées à des tests internes de divers aspects du jeu », avait expliqué GSC Game World en début de mois.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la série Stalker, petite piqûre de rappel. Le premier opus nous plongeait dans une zone post-apo nommée... la Zone. Dans le jeu, cet endroit n'est autre que la terre sur laquelle se trouvait la centrale Tchernobyl juste avant la catastrophe nucléaire de 1986. L'histoire se déroule 26 ans plus tard, en 2012. Le jeu de tir a réussi à séduire grâce à sa formule mêlant action, survie et mécaniques RPG.

Stalker 2 reprendre celle-ci et proposera également une histoire non linéaire. Une nouvelle plongée au cœur de la Zone qui s'annonce plus poignante que jamais. « En tant que stalker solitaire, explorez un monde post-apocalyptique unique, où vous décidez qui doit recevoir une balle et qui mérite votre aide. Sachez que tous vos choix et actions auront leurs propres conséquences, parfois loin d'être évidentes », indique le site officiel de Stalker 2. Le jeu pourrait se montrer lors du Xbox Games Showcase du 11 juin prochain.