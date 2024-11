Les premières notes de STALKER 2 ne vendaient pas cher de sa peau (notre test final arrivera bientôt, et notre avis préliminaire dépeint un tableau un brin plus optimiste), et cela n'a pourtant pas empêché les joueurs d'arriver en masse dans la légendaire Zone. Après 14 ans de gestation, une guerre opposant l'Ukraine et la Russie et des reports à répétition, GSC Game World signe une performance record pour la licence, seulement deux jours après sa sortie sur PC, Xbox Series et le Game Pass.

Le miracle inespéré de STALKER 2 continue de défier les probabilités

On peut clairement dire que STALKER 2 revient de très loin. Après trois premiers jeux marquant à plus d'un titre, tout portait à croire que cette suite annoncée en 2010 ne verrait jamais le jour, tant son studio ukrainien a connu un parcours semé d'embuches en apparence insurmontables. Pourtant, après sa fermeture en 2011, puis sa résurrection en 2014, la pandémie de COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, STALKER 2 est enfin là, et les joueurs impatients de retourner dans la Zone ont massivement répondu présent.

Le compte X.com officiel de la franchise nous partage en effet que le titre a d'ores et déjà dépassé le seuil très symbolique des 1 millions de copies vendues... en seulement deux jours ! GSC Game World accompagne cette nouvelle faisant chaud au cœur avec le message suivant : « Pas étonnant que la Zone est un peu plus peuplée que d'habitude. Un million de copies vendues, et encore plus de stalkers ont rejoint la chasse aux artefacts via le Game Pass. C'est juste le début d'une aventure inoubliable. Le Cœur de Chornobyl résonne plus fort que jamais en chacun de nous. Merci ! ».

Malgré la présence Day One de STALKER 2 sur le Game Pass, les chiffres de ventes sont donc proprement excellents, malgré de nombreux tests faisant état d'un lancement « catastrophique », a priori criblé de bugs et de problèmes de performance. La situation ne semble finalement pas si apocalyptique que cela. Des félicitations amplement méritées sont en tout cas de mise pour GSC Game World, même si ce nouveau périple ne fait que commencer. Comme quoi, même la Zone, l'un des endroits les plus mortels au monde, peut accoucher de miracles.

Source : S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL sur X.com