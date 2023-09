STALKER 2 et pour cause, ce dernier est annoncé depuis 2009. Le studio GSC Game World a malheureusement eu énormément de problème depuis. Annoncé puis repoussé, c'est la Covid19 qui posera les premier gros problèmes au studio comme a beaucoup d'autres. Suite à ce premier enchainement de péripéties compliquées, plus personne ne pensait voir ce second volet arriver, et pourtant.

GSC ne lâchera pas l'affaire et intensifiera la communication autour de STALKER 2, mais arrive alors la guerre en Ukraine. Une tragédie qui marquera non seulement l'histoire du pays, mais aussi celle du studio qui perdra l'un de ses talents sur le front. Bouleversé, GSC poussera même ses équipes à se délocaliser et à déménager à Prague. Le studio repousse alors encore le jeu et vise désormais une sortie au premier semestre 2024. Ce qui est jusqu'ici encore d'actualité. Mais alors que la date semble si proche, un nouvel incident est venu bouleverser le développement.

S.T.A.L.K.E.R. 2 le développement encore mis à mal

Alors que GSC espère toujours sortir STALKER 2 pour le début de l'année prochaine et mettre un terme à ce développement chaotique, une nouvelle histoire vient encore ternir le tableau. Il y a quelques jours, le studio a été victime d'un incendie dans ses nouveaux locaux à Prague. Aucun employé n'a heureusement été blessé, mais l'incendie aurait détruit l'étage abritant les serveurs de secours ainsi que les sauvegardes du studio.

«L'enquête se poursuit quant aux détails de l'accident» qui serait dû à un dysfonctionnement électrique et le développeur ajoute «Nous avons déjà vu pire. Tout ira bien». Tenace, GSC ne baisse pas les bras et même si la facture des réparation s'annonce salé, personne n'est blessé et le développement devrait suivre son court. Maintenant, difficile de savoir si le jeu arrivera dans les temps, mais pour l'heure, le studio a décidé de rester positif et de ne communiquer qu'en ce sens.

En l'état donc, STALKER 2 reste pour l'instant prévu pour début 2024. Le jeu était notamment présenté et jouable en partie durant la Gamescom 2023. Pour rappel, il s'agit d'une exclusivité Xbox et il sera donc disponible sur Xbox Series et PC et qui annonçait comme jeu Game Pass dès sa sortie. Il sera aussi l'un des porte-étendards de la technologie Unreal Engine 5 pour la génération actuelle de machines.