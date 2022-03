STALKER est développé par le studio Ukrainien GSC Game World. Et récemment l'entreprise a prit la décision de changer subtilement le nom du jeu en retirant toute notion russophone. Ainsi le titre qui était STALKER2 : Heart of Chernobyl vient de changer son nom en STALKER : Heart of Chornobyl. En d'autres termes la prononciation est désormais à l'ukrainienne et non plus à la russe.

Un geste symbolique pour les équipes de STALKER

Evidemment ce n'est qu'un petit pas, mais c'est un moyen de prouver la détermination du studio à se montrer résolument patriotique. Un petit geste politique qui peut sembler minime mais qui a tout de même une symbolique assez forte.

Le grand déménagement

D'ailleurs la page Steam du jeu est déjà renommée. Pour l'heure le développement semble en pause et les développeurs sont désormais à Prague en République Tchèque. On se doute que l'objectif est d'abord de sécuriser les familles de chacun d'eux avant de pouvoir reprendre plus tranquillement le développement d'un simple jeu vidéo.

Il y a de toute façon de grandes chances que le jeu ne sorte finalement pas cette année.

