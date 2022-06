Lors de la conférence Xbox Showcase Extented nous avons pu en voir un peu plus sur Stalker 2, notamment grâce à une nouvelle bande annonce et un journal de développement.

Le studio ukrainien GSC Game World derrière Stalker 2 a vécu de plein fouet la Guerre en Ukraine et encore à l'heure de l'écriture de cette news, certains effectifs du studio sont en train de se battre contre l'armée Russe. La vidéo ci-dessous permet d'avoir un aperçu des problèmes que le studio a pu rencontrer. Aussi pour le déménagement que pour la disparition parfois tragique de membres des familles, etc. Nous avons estimé qu'il était tout de même assez important de vous partager ce contenu vidéo.

Un journal de développement sur la Guerre en Ukraine

De bonnes nouvelles pour STALKER 2

Outre le journal de développement assez tragique nous avons pu avoir quelques bonnes nouvelles sur Stalker 2 avec notamment une toute nouvelle bande annonce. Le studio explique notamment que ce projet commun permet de continuer à souder l'équipe et apporter une sorte de lueur d'espoir à tout le monde.

C'est donc un jeu très particulier que nous allons avoir entre les main, il faudra toutefois être patient car pour l'heure il semble programmé pour la toute fin 2023. Ce que l'on peut comprendre aisément avec le retard de plusieurs mois lié à la Guerre et l'absence de certains développeurs.

Le jeu sera disponible sur Steam, Epic et Microsoft, avec trois éditions allant de 59.99 euros à 109.99 euros. Il sera une exclusivité temporaire PC/Xbox et ne sortira pas sur l'ancienne génération de console (PS4 et Xbox One).