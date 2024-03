GSC Game World semble actuellement se porter comme un charme. Le studio ukrainien à qui on doit les jeux STALKER a en effet embauché une nouvelle personne qui devrait mettre la licence sur de très bons rails.

Une nouvelle personne rejoint la Zone de STALKER

Cette année, les fans de la franchise STALKER vont être gâtés. En premier lieu, nous avons bien évidemment Heart of Chornobyl, attendu le 5 septembre prochain. Avant cela, c'est la trilogie originale qui est venue irradier pour la première fois les consoles le 6 mars dernier. Les choses s'accélèrent donc grandement du côté du studio ukrainien GSC Game World.

Aujourd'hui, nous apprenons d'ailleurs qu'il se sent suffisamment confiant pour embaucher une personne sur un poste très important. Agostino Simonetta, qui a déjà officié chez SEGA ou encore THQ, rejoint donc l'équipe en tant que directeur commercial en chef (Chief Commercial Officer en anglais). Son rôle sera de gérer la partie édition et business du studio. Parmi ses prérogatives les plus urgentes, la sortie très prochaine de STALKER 2. Mais sa tâche ne va visiblement pas s'arrêter là. Bien au contraire même.

Un avenir qui irradie l'optimisme

Evgeniy Grygorovych, PDG de GSC Game World, a en tout cas accueilli son nouveau directeur commercial à bras ouverts au sein de l'équipe. « Simonetta a été un ami du studio pendant de longues années ». Il poursuit en se fendant d'une déclaration qui ne manquera pas de faire plaisir aux fans. « Nous avons des plans ambitieux pour l'avenir, avec de nouveaux projets et licences en développement ».

Après une longue traversée du désert avec STALKER 2, dont le développement a notamment été très impacté par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, cela met en tout cas du baume au cœur. Espérons que ce titre très surveillé sera à la hauteur des attentes. Ce tant pour le bien de Microsoft qui a bien besoin d'une victoire, que pour un GSC Game World enfin optimiste quant à son avenir.