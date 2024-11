Sorti le 20 novembre dernier sur PC, Xbox Series et le Game Pass après un développement rocambolesque, STALKER 2 semble bien parti pour être un beau carton. Son lancement n'est toutefois pas dépourvu d'effets secondaires radioactifs, beaucoup déplorant de nombreux bugs et soucis techniques. GSC Game World avait promis de réagir rapidement avec des correctifs d'envergure, et entend bien tenir ses engagements. Le studio ukraine a en ce sens fait part de ses plans notamment via la page Steam du jeu.

Atténuation des anomalies en cours pour STALKER 2

14 ans après son annonce initiale et d'innombrables embûches, le véritable miracle qu'est STALKER 2 est enfin officiellement sorti. Si le titre a déjà dépassé le million de ventes en seulement deux jours, son lancement s'est visiblement fait dans la douleur chez beaucoup de joueurs. Bugs plus ou moins gênants, importants problèmes de performance, la Zone se montre particulièrement instable chez bien des stalkers.

Le lendemain de sa sortie, GSC Game World promettait de travailler d'arrache-pied pour corriger rapidement ce qui peut l'être. Le studio ukrainien le confirme à nouveau : la prochaine mise à jour de STALKER 2 sera de très grande envergure. Elle entend s'atteler à de nombreux problèmes rapportés de manière récurrente sur sa version actuelle, comme suit :

Problèmes et échecs d’allocation de mémoire (PC)

Corrections de progression de la quête principale (bugs bloquants)

Équilibrage et ajustements du gameplay (prix des commerçants et comportement des PNJ)

Corrections de cinématiques (animations faciales et découpage)

Corrections de « Softlock » (freeze du menu)

Améliorations de l'interface utilisateur (notifications de quête, invites d'interaction)

GSC Game World prévoit ensuite de déployer un autre gros patch sur STALKER 2, s'intéressant quant à lui à l'intelligence artificielle des PNJ/ennemis. Avant le lancement du jeu, le studio promettait une IA réaliste donnant du fil à retordre aux joueurs. Tel n'est pas encore parfaitement le cas actuellement, mais cela devrait donc s'améliorer bientôt. « Nous voulons vous assurer une fois encore que nous ferons notre possible pour constamment améliorer votre expérience sur STALKER 2. Nous sommes vraiment reconnaissants de vos retours et suggestions d'améliorations », conclut GSC Game World. Espérons donc que la Zone se montrera à l'avenir plus accueillante et moins criblée « d'anomalies ».

Source : Steam