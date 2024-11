Après un très long périple, en partie chamboulé par le terrible conflit entre l'Ukraine et la Russie, STALKER 2 sortira enfin sur PC et Xbox Series le 20 novembre. C'est justement sa version PC qui nous intéresse ici, pour laquelle GSC Game World avait déjà révélé les configurations requises l'année dernière. Le studio ukrainien a toutefois revu sa copie à la hausse, et ça risque de faire exploser certaines compteurs Geiger.

Pics de radiation sur les nouvelles specs PC de STALKER 2

Alors que STALKER 2 est passé Gold le 8 novembre, signe que le jeu est dans un état a priori suffisamment stable pour être distribué, GSC Game World s'est donc adonné à quelques calibrages de dernière minute en ce sens. Raison d'ailleurs pour laquelle sa sortie a connu un ultime report d'un peu plus d'un mois : le 20 novembre au lieu du 5 septembre. Cela se traduit notamment par des configurations PC réévaluées, comme on peut le voir sur un récent post sur le compte X.com officiel de la licence.

STALKER 2 se pare ainsi d'une nouvelle configuration recommandée nettement plus gourmande que celle initialement préconisée, afin de faire tourner le jeu avec les graphismes en Élevé à 60 FPS. L'ancienne configuration recommandée permet désormais d'afficher le jeu avec des paramètres Moyens, également à 60 FPS. Une nouvelle configuration Épique se rajoute au tableau, pour cette fois un jeu en 4K à 60 FPS avec tous les potards visuels à fond. On peut enfin noter que le jeu demandera un espace disque requis colossal : 160 Go, ainsi qu'une quantité de mémoire vive revue à la hausse, passant même au minimum de 8 à 16 Go. Vous pouvez voir ce que STALKER 2 demande pour chaque configuration via le tableau ci-dessous, partagé par GSC Game World.

De nouvelles configurations PC qui vont faire beaucoup chauffer certaines centrales. © GSC Game World

Quid des technologies en vogue sur PC ?

On peut noter que le tableau ci-dessus ne précise pas si les configurations demandées pour STALKER 2 incluent des technologies modernes et très en vogue comme le Ray Tracing, ou encore des options d'upscaling. GSC Game World a pour cela répondu aux questions des utilisateurs notamment via le post X.com susmentionné, et cité en source ci-dessous. Sachez donc que le DLSS de NVIDIA et le FSR d'AMD seront bien présents (un point d'interrogation demeure concernant Intel XeSS), pour gagner quelques précieuses images par seconde en fonction des besoins.

S'agissant du très gourmand Ray Tracing, pour des résultats visuels assez variables, STALKER 2 devrait faire l'impasse dessus. Étant développé sur l'Unreal Engine 5, il peut compenser cela par Lumen, une technologie de reflets logicielle équivalente, et potentiellement moins exigeante en ressources. Vous voilà en tout cas armés pour savoir si votre machine pourra faire tourner le FPS post-apo de GSC Game World, ou s'effondrer à cause de niveaux de radiations crevant le plafond.

Source : S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL sur X.com