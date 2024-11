Du fait d'un aspect survie assez prononcé, les ressources peuvent être rares dans STALKER 2. Parmi les plus délicates à obtenir, l'argent, représentée ici par des coupons, en est une de taille. Celle-ci permet en effet d'acheter armes, munitions et ressources, mais surtout d'améliorer et réparer son équipement. Cet aspect peut représenter un gouffre financier béant à l'appétit d'ogre, mangeant goulument les armes et artefacts que vous ramenez difficilement en ville à la sueur irradiée de votre front. Il existe ceci dit, du moins pour l'instant, un moyen d'en obtenir extrêmement facilement.

Une anomalie pour gagner des coupons à l'infini dans STALKER 2

L'astuce pour obtenir des coupons à l'infini dans STALKER 2 se base en réalité sur l'exploitation d'un glitch. En attendant un patch majeur promis par GSC Game World comme corrigeant de nombreux problèmes rapportés par les joueurs, vous pouvez en tout cas vous faire une réserve conséquente de coupons et ainsi être tranquille un moment. Pour cela, il suffit de prendre une ressource que votre marchand local ne vend pas.

Ensuite, glissez ladite ressource dans la fenêtre de vente. Vous verrez alors une valeur donnée pour la marchandise proposée. Au lieu de confirmer l'échange, refaites glisser votre butin dans votre inventaire. Vous verrez ainsi une fenêtre apparaître, vous demandant quelle quantité vous souhaitez récupérer. Avant de récupérer vos biens, il faudra d'abord presser la touche « Confirmer » dans la fenêtre au milieu en bas de l'écran, relative à la valeur gagnée par l'échange. La transaction se fera en apparence, et c'est là que vous pourrez choisir l'option de reprendre vos objets. Le système de STALKER 2 va ainsi connaître un petit glitch, où vous récupérerez entièrement ce que vous souhaitiez « vendre », avec en plus une somme exponentiellement supérieure à la valeur normale de l'objet vendu.

À noter que ce glitch est réalisable non seulement sur la version PC de STALKER 2, mais aussi sur Xbox Series. S'il est plus simple à faire à la souris, il est également possible de le faire à la manette. Dans ce cas, lorsque vous ramenez la marchandise que vous souhaitez vendre dans votre inventaire, pressez les touches A et Y simultanément. Dans tous les cas, pensez à faire une petite sauvegarde rapide avant, si jamais le glitch vient à échouer.

Pensez bien à « Confirmer » la vente AVANT de récupérer vos biens « vendus ». © Geralt de Reeves pour Gameblog

Libre à vous d'en profiter, mais ça vous fera sûrement gagner de l'argent, et surtout un temps précieux

Si au début de STALKER 2 cette astuce n'est pas indispensable, elle deviendra beaucoup plus utile en approchant de la fin du jeu. À ce stade, votre équipement de bien meilleure qualité s'abîmera rapidement, du fait de combats et dangers en tous genres de plus en plus fréquents. Sa réparation et son amélioration auprès d'un technicien vous coûteront alors aisément plus de dizaines de milliers de coupons.

Pour vous éviter comme nous de devoir trimballer 90 kg d'équipement en vous déplaçant à 1 mètre à l'heure et perdre 30 minutes à vous rendre au camp le plus proche pour à peine couvrir vos frais d'entretien, nous vous conseillons vivement de faire ce glitch quelques fois pour être plus sereins financièrement. Quitte à briser quelque peu l'immersion proprement exquise de STALKER 2, au profit cela dit d'une économie de temps mine de rien assez salutaire.