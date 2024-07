Après un développement hors du commun, et pas forcément dans le bon sens, l'extrêmement attendu STALKER 2 avait une mauvaise nouvelle à nous annoncer, mais pour une bonne cause.

En janvier de cette année, GSC Game World nous indiquait enfin une date de sortie a priori définitive, après moult reports, pour STALKER 2 Heart of Chornobyl. La Zone allait de nouveau s'ouvrir, 17 ans après le dernier opus (oui, déjà), le 5 septembre 2024. Malheureusement, de nombreuses anomalies dangereuses y demeurent encore, et le studio ukrainien nous annonce donc avoir besoin d'encore un peu de temps pour faire le ménage.

La Zone de STALKER 2 va s'ouvrir au public avec encore un peu de retard

STALKER 2 a clairement connu ce que l'on pourrait qualifier de développement postapocalyptique. Les sombres événements se déroulant toujours en Ukraine n'ont pas non plus aidé un GSC Game World décidément bien malmené. Contre anomalies et radiations, le titre extrêmement attendu sur PC et Xbox Series poursuit malgré tout son chemin. Mais il semble encore avoir besoin de temps supplémentaire pour nous délivrer une expérience à la hauteur des ambitions de ses créateurs. Le studio ukrainien a ainsi annoncé via deux messages, l'un plus classique, et un autre via une transmission radio en jeu, que STALKER 2 nous donne désormais rendez-vous le 20 novembre 2024 pour retourner dans la Zone.

Nous savons que vous devez en avoir assez d'attendre, et nous vous remercions pour votre patience. Ces deux mois supplémentaires nous permettrons de corriger davantage d' « anomalies inattendues » (aussi appelées « bugs »). Nous vous sommes reconnaissants pour votre support continu et compréhension. Cela compte énormément à nos yeux, et nous avons autant envie que vous d'enfin lancer le jeu et vous laisser le découvrir par vous-mêmes. Yevhen Grygorovych, directeur de STALKER 2 Heart of Chornobyl

Contre mauvaise fortune, bonne affaire dans la Zone

Comme pour se racheter de ce report nécessaire, GSC Game World promet de nous gâter d'une nouvelle vidéo présentant plus en profondeur ce qui nous attend dans STALKER 2. Le studio ukrainien nous donne rendez-vous pour cela le 12 août, sur les chaînes officielles de Xbox. Une manière comme une autre de nous aider à patienter jusqu'à sa nouvelle date de sortie, désormais fixée au 20 novembre 2024. Vivement.

