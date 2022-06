Fort heureusement, le studio GSC Game World avait pu donner des bonnes nouvelles il y 1 mois à propos de la sécurité des employés et de leurs familles. Mais dans le contexte de la Guerre en Ukraine, on peut comprendre que la vie de pas mal d'acteurs importants du studio a été chamboulée. Et donc que des retards ont eu lieu sur Stalker 2.

Stalker 2 ne sortira pas cette année.

Lors de la conférence Xbox/Bethesda nous avons pu découvrir un organigramme permettant de voir ce que nous réserve le futur en terme de jeu chez Microsoft pour les 12 mois à venir.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le très attendu Stalker 2 est maintenant officiellement programmé pour 2023. GSC Game World n'a encore rien déclaré à ce sujet et on ne sait pas encore si nous aurons des explications supplémentaires sur le développement et les raisons du retard. Même si on peut évidemment s'en douter un peu.

Car en plus du contexte de la Guerre en Ukraine il s'agit d'un jeu assez ambitieux qui réclame forcément une attention toute particulière, surtout quand on connait l'attente qu'il y a pour l'univers Stalker. Pour mémoire le jeu est prévu sur PC et Xbox Series dans un premier temps.

Une nouvelle fois on espère évidemment surtout de tout cœur que GSC puisse assurer la sécurité de l'ensemble des familles et que tout le monde est sain et sauf au sein du studio.