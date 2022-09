Triste nouvelle pour l’industrie du jeu vidéo… ou pas. Google vient d’annoncer la mort de Stadia, son service de streaming qui n’a jamais décollé.

Clap de fin pour Stadia

C’est une nouvelle que l’on n’attendait presque plus. Stadia ne sera plus dès le 18 janvier 2023. Google a en effet annoncé la fin de son service de gaming via le Cloud qui n’a jamais réussi à trouver son public. « Si l’approche de Stadia était construite sur une fondation technologique forte, elle n’a jamais obtenu l’adhésion des utilisateurs que l’on espérait. Nous avons pris la décision difficile de commencer à réduire progressivement notre service de streaming » peut-on lire sur le billet de blog de l’annonce.

Quid des quelques irréductibles qui ont acheté leurs jeux dessus ? Google a confirmé que « tous les achats hardwares effectués à partir du Google Store et tous les jeux et DLC sur la boutique de Stadia seront remboursés ». Les remboursements de la majorité des utilisateurs sont attendus d'ici la mi-janvier 2023. Malgré cet échec cuisant, Google ne baisse pas les bras pour autant. «Nous restons profondément attachés au jeu vidéo et nous continuerons à investir dans de nouveaux outils, technologies et plateformes favorisant la réussite des développeurs, des partenaires industriels, des clients et des créateurs du cloud. »

D’entrée de jeu, les choses étaient mal parties pour Stadia. Le service n’a jamais su conquérir les joueurs alors que la concurrence s’est faite plus rude face à un Microsoft particulièrement agressif ou un Nvidia avec de beaux arguments. En interne les choses n’étaient pas plus glorieuses. Entre des studios fermés du jour au lendemain, des mensonges, objectifs manqués. Et surtout cette habitude qu’a Google de tuer ses projets quelques années après leur lancement. Ce n’était donc plus qu’une question de temps pour Stadia.