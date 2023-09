L'ancien directeur général de la multinationale japonaise de communication Dentsu, Takashi Kiryu est arrivé chez Square Enix en 2020 en tant que directeur général de la planification. Au fil des années, l'homme a gravi les échelons au point de devenir en mars 2023 le nouveau président pour remplacer Yosuke Matsuda. Forcément, ça a une influence sur les projets futurs de l'éditeur. C'est d'ailleurs ce que l'on peut voir via un PDF sur les résultats financiers.

Changement de cap pour Square Enix ?

Ainsi, le compte Twitter (X) Genki_JPN, spécialiste de l'actualité jeux vidéo du Japon, mentionne une séance de questions-réponses avec Yosuke Matsuda. Dans celle-ci, on peut découvrir de croustillantes informations sur les objectifs de Square Enix à l'avenir. Notamment, on peut apprendre que l'éditeur envisage d'identifier les IP existantes ayant le potentiel d'être promues au statut AAA, en tenant compte du retour sur investissement. On peut donc s'attendre à voir de nouveaux gros jeux pointer le bout de leur nez, si les résultats sont au rendez-vous. Au-delà de l'échec du AAA Forspoken, on peut penser à des licences comme Octopath Traveler II qui sont des réussites et qui pourraient correspondre à ce genre d'ambition. Tout est finalement possible.

D'ailleurs, pour s'en donner les moyens, Square Enix compte aussi sur une plus grande profondeur de portefeuille.

Cela signifie que l'entreprise prévoit de continuer à enrichir et diversifier son catalogue de produits, en développant une gamme variée de projets ayant chacun leur propre valeur et potentiel. Cette stratégie vise à assurer une stabilité accrue et une croissance durable sur le long terme. Cela s'aligne avec leur autre aspiration à augmenter encore davantage la rentabilité de l'entreprise, comme stipulé explicitement : "optimiser la rentabilité générale". On peut supposer que Forspoken est ici scruté attentivement. On peut donc imaginer que Square Enix mettra davantage l'accent sur ses réussites avérées, comme par exemple (au hasard), sa franchise emblématique Final Fantasy.