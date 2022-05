Coup de théâtre. La branche occidentale de Square Enix se fait racheter par un éditeur à l'appétit vorace en termes d'acquisitions. Et non, ce n’est pas Microsoft ou Sony.

Coup de théâtre ce lundi matin. Alors que Warner Bros a fait l’actualité ce week-end en étant l’objet d’un éventuel rachat par Microsoft ou Sony, un autre gros poisson a vendu une partie de sa branche de développement. Dans un communiqué de presse diffusé ce 2 mai, Square Enix annonce avoir revendu ses studios occidentaux et leurs licences pour 300 millions de dollars.

La licence Tomb Raider rachetée par Embracer Group

Si des rumeurs laissaient entendre un rachat par Sony, ce n’est pas un gros éditeur bien connu qui a mis la main sur ce beau monde. C’est Embracer Group qui rafle la mise pour une somme plutôt dérisoire qui inclut Crystal Dynamics, qui travaille sur le nouveau Tomb Raider, Eidos Montréal ou encore Square Enix Montreal. Cette acquisition concerne alors les licences occidentales, dont Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, Sleeping Dogs et une cinquantaine d'autres licences non citées.

L’opération devrait être finalisée entre juillet et septembre 2022. Embracer regroupera alors plus de 14 000 employés, dont 10 000 développeurs, répartis dans 124 studios. « Embracer estime qu'il y aura une demande de plus en plus forte de contenu de haute qualité, notamment de jeux solo AAA, au cours de la décennie », explique l’entreprise de Lars Wingefors dans son communiqué. De son côté, Phil Rogers, PDG de Square Enix Amérique et Europe se montre enthousiaste par ce rachat.

Embracer est le secret le mieux gardé du jeu : une collection massive et décentralisée d'entrepreneurs. Et sommes ravis de faire partie aujourd'hui. Il correspond parfaitement à nos ambitions : créer des jeux de grande qualité, avec des gens formidables, de manière durable, et faire évoluer nos franchises existantes de la meilleure façon qui soit. Embracer nous permet de forger de nouveaux partenariats sur tous les supports afin de maximiser le potentiel de nos franchises et de réaliser notre rêve de créer des divertissements extraordinaires

Life is Strange et Just Cause restent chez Square Enix

Square Enix garde néanmoins jalousement Just Cause, Life is Strange ou encore le récent Outriders. Le département Square Enix External Studios et le programme dédié aux jeux indépendants Square Enix Collective sont également conservés. Avec cette vente surprenante, l’éditeur semble vouloir se recentrer sur ses marques et studios japonais.

Face aux actionnaires, Square Enix justifie cette décision par une adaptation « aux changements en cours dans l'environnement commercial mondial en mettant en place une allocation plus efficace des ressources, ce qui améliorera l'efficacité de l'entreprise ». Cela prépare également le terrain pour ses nouvelles activités, avec des investissements dans l’IA, le Cloud et oui la blockchain et les NFT. Ça fait rêver.